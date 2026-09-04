Cabanas, Cedeira y Monfero reciben ayudas para maquinaria contra incendios

Imagen de archivo de un vehículo contra incendios forestales Xunta

os municipios de Cabanas, Cedeira y Monfero –junto a los de Carnota, Coirós, Ordes, Oza Cesuras, Santiso y Toques– son tres de los nueve que contarán con las ayudas de la Xunta para la adquisición de equipamiento vinculado a la prevención de incendios forestales. Todos estos recibirán en su conjunto más de 170.600 euros, superando en toda Galicia la inversión de un millón. Además de los coruñeses, resultaron beneficiarios de estas subvenciones 23 concellos de Ourense, 12 en la provincia de Lugo y nueve en Pontevedra.

Cabe destacar que la convocatoria financia con hasta 30.000 euros la adquisición de vehículos y sus adaptaciones para mantenimiento y limpieza preventiva de los entornos de vías y caminos municipales. También la compra de maquinaria forestal ligera eléctrica o vehículos complementarios para las tareas forestales de prevención. “Trátase de miniescavadoras, compactadoras ou rodetes, pequenos tractores, rozadoiras, remolques, trituradores, todoterreos e minicamións, entre outros”, explican desde la Consellería de Presidencia.

El gobierno autonómico apunta que esta medida se suma a diferentes líneas de apoyo anuales para facilitar a las administraciones locales “tanto a mellora de equipamento como de infraestructuras”. A este respecto, los Ayuntamientos disponen del Fondo de Compensación Ambiental –para inversiones y costes de mantenimiento de servicios municipales de protección del medio–; la orden de ayudas para la creación y mejora de dotaciones, instalaciones y equipamientos vinculados a este ámbito; y el Fondo de Cooperación Local para proyectos de carácter estratégico.