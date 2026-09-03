Peligro en la AP-9 por la presencia de un neumático en el medio de la calzada, a la altura de Fene

Los hechos se produjeron en la AP-9 a su paso por Fene Archivo

Los conductores que circulaban por la AP-9 en dirección a Ferrol se toparon en la tarde de este jueves, pasadas las 17.00 horas, con un obstáculo en el medio de la calzada que tuvieron que sortear para evitar un accidente.

En el medio de uno de los carriles, a la altura de Fene, se encontraron con un neumático que había sido abandonado por el vehículo que lo perdió, lo que motivó frenazos y volantazos de varios conductores que, enseguida, dieron la alerta al 112, que confirmó que ya había sido advertido por varios conductores.

El coche que se quedó sin neumático (al parecer un Renault Laguna gris, según conductores que se lo encontraron circulando) continuó, sin embargo, la marcha y fue visto poco tiempo después en la salida de la rotonda de Freixeiro, en dirección a Río do Pozo, sin la cubierta y rascando el asfalto a su paso, sin detener la marcha en ningún caso.