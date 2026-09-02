Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrolterra

La previsión meteorológica en el Xeoparque cada día, ya disponible en su página web

Detrás de los boletines se encuentra el geógrafo José Manuel Sierra, ‘Chema de Couzadoiro’

Redacción Ferrol
02/09/2026 17:09
Una de las estaciones meteorológicas en el territorio
Una de las estaciones meteorológicas en el territorio
Xeoparque Cabo Ortegal
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El Xeoparque Cabo Ortegal no para de aumentar sus prestaciones y, desde hace unos días, ofrece un nuevo servicio de previsión meteorológica diaria. La información, elaborada de manera específica para los municipios que conforman el territorio –Cariño, Cedeira, Cerdido, Moeche, Ortigueira, San Sadurniño y Valdoviño–, corre a cargo del geógrafo y agricultor local José Manuel Sierra Pernas, más conocido popularmente como ‘Chema de Couzadoiro’.

Estos partes pueden consultarse a través de la página web del territorio, en donde se ha habilitado una sección específica con el objetivo de ayudar a los visitantes a planificar sus actividades en la zona. Esto les permitirá, explican desde el Xeoparque, “contar con información fiable, actualizada y adaptada a las características de la zona”.

Una de las XeoRutas celebradas la pasada Semana Santa

El Xeoparque Cabo Ortegal se abre al mundo con trece nuevas rutas

Más información

Así las cosas, en las predicciones de Sierra Pernas pueden encontrarse cada día datos acerca de los vientos, las precipitaciones o las temperaturas. Esto permitirá conocer con antelación la situación prevista antes de llevar a cabo, por ejemplo, rutas de senderismo o salidas a enclaves naturales.

El Xeoparque continúa, así, incorporando herramientas que faciliten una visita más planificada y segura a quien quiera acercarse a la zona antes de comenzar la aventura”, destacan desde la entidad que gestiona el territorio, reconocido oficialmente por la Unesco en mayo de 2023.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620