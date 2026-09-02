La previsión meteorológica en el Xeoparque cada día, ya disponible en su página web

Una de las estaciones meteorológicas en el territorio Xeoparque Cabo Ortegal

El Xeoparque Cabo Ortegal no para de aumentar sus prestaciones y, desde hace unos días, ofrece un nuevo servicio de previsión meteorológica diaria. La información, elaborada de manera específica para los municipios que conforman el territorio –Cariño, Cedeira, Cerdido, Moeche, Ortigueira, San Sadurniño y Valdoviño–, corre a cargo del geógrafo y agricultor local José Manuel Sierra Pernas, más conocido popularmente como ‘Chema de Couzadoiro’.

Estos partes pueden consultarse a través de la página web del territorio, en donde se ha habilitado una sección específica con el objetivo de ayudar a los visitantes a planificar sus actividades en la zona. Esto les permitirá, explican desde el Xeoparque, “contar con información fiable, actualizada y adaptada a las características de la zona”.

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Así las cosas, en las predicciones de Sierra Pernas pueden encontrarse cada día datos acerca de los vientos, las precipitaciones o las temperaturas. Esto permitirá conocer con antelación la situación prevista antes de llevar a cabo, por ejemplo, rutas de senderismo o salidas a enclaves naturales.

“El Xeoparque continúa, así, incorporando herramientas que faciliten una visita más planificada y segura a quien quiera acercarse a la zona antes de comenzar la aventura”, destacan desde la entidad que gestiona el territorio, reconocido oficialmente por la Unesco en mayo de 2023.