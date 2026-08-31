Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrolterra

Diez alumnas iniciaron este lunes en Sequeiro el curso de Agricultura Ecológica

La iniciativa forma parte del Programa Integrado de Emprego de la Mancomunidade

Redacción Ferrol
31/08/2026 18:54
La formación se prolongará hasta el próximo 25 de septiembre
La formación se prolongará hasta el próximo 25 de septiembre
Concello
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El local social de Sequeiro, en Valdoviño, albergó este lunes el inicio de una nueva edición del itinerario formativo de Agricultura Ecolóxica incluido en el Programa Integrado de Emprego de la Mancomunidade. Se trata de la tercera propuesta de estas características después de que el Ayuntamiento homologase las instalaciones para impartir cursos.

Valdoviño estrena el local de Sequeiro como centro de formación para el empleo

Más información

Un total de diez mujeres comenzaron el proyecto, siendo recibidas por el alcalde, Alberto González, y por el edil de Servizos, Benito Vega –además de por la técnica de Emprego de la Mancomunidade, Margarida Leirachá–. Las alumnas recibirán una formación “eminentemente práctica”, que se prolongará hasta el próximo 25 de septiembre y que contará con diferentes especialidades como defensa contra plagas o explotaciones agrarias

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620