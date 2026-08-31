Diez alumnas iniciaron este lunes en Sequeiro el curso de Agricultura Ecológica

La formación se prolongará hasta el próximo 25 de septiembre Concello

El local social de Sequeiro, en Valdoviño, albergó este lunes el inicio de una nueva edición del itinerario formativo de Agricultura Ecolóxica incluido en el Programa Integrado de Emprego de la Mancomunidade. Se trata de la tercera propuesta de estas características después de que el Ayuntamiento homologase las instalaciones para impartir cursos.

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Un total de diez mujeres comenzaron el proyecto, siendo recibidas por el alcalde, Alberto González, y por el edil de Servizos, Benito Vega –además de por la técnica de Emprego de la Mancomunidade, Margarida Leirachá–. Las alumnas recibirán una formación “eminentemente práctica”, que se prolongará hasta el próximo 25 de septiembre y que contará con diferentes especialidades como defensa contra plagas o explotaciones agrarias