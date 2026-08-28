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Diario de Ferrol

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Cambios por choiva para Lume no Castelo e o I Festival Intercéltico Fene Interculturas

Actividades que estaba previsto celebrar ao aire libre sofren distintas modificacións

Redacción Ferrol
28/08/2026 14:52
Imagen de un día lluvioso, este mismo año
Imaxe dun día chuvioso, este mesmo ano
Jorge Meis
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As previsións de choiva para esta fin de semana cambian plans que tiñan previsto celebrarse ao aire libre como son os dous días de Lume no Castelo en Redes e a primeira edición do Festival Intercéltico Fene Interculturas. No primeiro caso trasládanse ao salón de actos da Agrupación Instrutiva de Caamouco todas as actividades, mentres que no segundo só se concreta que a Noite Celta deste sábado 29, a partir das 21.30 horas, pasará a celebrarse no local da SCRD O Pote, en Maniños. 

Xa o ano pasado o programa cultural que se desenvolve en Punta do Castelo, en Redes, non puido contar con este escenario polas condicións meteorolóxicas. Así pois, o edificio da antiga escola da Tenencia acollerá o concerto de blues a cargo de David L. H. & The Po’boys, sen cambiar de hora (20.30), do mesmo xeito que ocorrerá cos ‘Contos e cantos na foresta’ (domingo 30 ás 11.30), de Calavera Teatro

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Lume no Castelo sonará al blues más festivo de David ‘Little Hands’ en Redes

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Segundo advirten dende o Concello de Fene, a Noite Celta do I Festival Intercéltico Fene Interculturas cambiarase ao interior para garantir o correcto desenvolvemento das actuacións, aínda que manteñen pendente a adaptación do gran desfile, previsto para as 20.30 na avenida Marqués de Figueroa. Ademais, agradecen a comprensión e animan a non perder esta estrea.

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