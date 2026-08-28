Agosto se acaba pero las fiestas y eventos populares siguen a todo ritmo en Ferrolterra

Feria rural de San Sadurniño Archivo

Ferrol vive la última semana de sus fiestas de verano, pero no es el único concello que apura agosto al máximo con ferias, eventos y celebraciones, que demuestran que la temporada estival continúa y solo esperan que el tiempo “aguante” para poder disfrutar lo máximo.

Las fiestas patronales todavía siguen este fin de semana y cuentan también en septiembre con una gran representación de las mismas. Entre ellas, se celebra en As Somozas el San Bartolo do Fronzal, Seixas. A las 13.00 horas tendrá lugar la misa y, a continuación, Marisol animará la sesión vermú. A las 15.00 horas comenzará la comida popular a base de jamón cocido, pulpo, carrilleras, postre, café y chupito –32 euros adultos y gratis para niños y niñas hasta 12 años–. Por la tarde habrá, de nuevo, música con Aixa Romay y Marisol.

En Sillobre, Fene, se celebran las fiestas dedicadas a San Ramón y San Roque, que abarcan finales de agosto y principios de septiembre. Así, el domingo 30 de agosto, desde las 10.00 horas y durante todo el día, un grupo de músicos realiza un desfile por toda la parroquia. El lunes, día de San Ramón, a partir de las 10.00 horas habrá pasacalles y misas a las 11.00, 12.00 y 13.00 horas. Al término de la misa principal tiene lugar la tradicional subasta de las uvas de San Ramón y la procesión con la Agrupación Musical Nuestra Señora del Carmen de Ferrol. La sesión vermú está a cargo del dúo Estrellas, mientras que la verbena nocturna cuenta con el grupo Los Coleguitas y el dúo Estrellas. Ya el martes, septiembre comienza con San Roque y la misa solemne a las 13.00 horas, seguida de la procesión. La sesión vermú corre a cargo del grupo Pasión. Por la noche , repetirá junto a Origen, y a las 00.00 horas, fin de fiesta con fuegos de artificio a cargo de Pirotecnia Millarengo.

En Pontedeume celebran este sábado la Festa das parroquias, que quiere despedir el verano cada año con una reunión de los vecinos de las distintas zonas del municipio. La cita es este sábado en la pista polideportiva de Nogueirosa y los vecinos y vecinas compartirán mesa y mantel, con menú completo y especial también para menores. La fiesta contará con servicio de bus gratuito con salida desde las 13.00 horas de cada parroquia, hinchables para los pequeños y animación musical.

Además de inaugurar este año un nuevo evento en Fene, el I Festival intercéltico –con actuaciones de formaciones llegadas de distintos puntos de la geografía y actividades desde las 13.00 horas–, este sábado se celebra en este mismo municipio, en San Marcos, la tradicional Ruta Cabalar, con comida popular, toro mecánico y pinchos en el camino–. Pero son muchos otros los concellos que tienen este sábado sus ferias o eventos de los más populares o curiosos. Este es el caso de Cedeira, que celebra también en esta jornada sus bodas celtas, el Lugnasad.

La celebración incluye Mercado medieval –11.30–, desfile y recepción de parejas –12.00–. Por la tarde será el turno de los juegos y actividades didácticas infantiles y juveniles, el IV Certame Personaxes de Lenda, que premiará las mejores vestimentas, la música de Aturuxeiras y Ad hoc Ensemble y las esperadas ceremonias, sobre las 21.00 horas, en las inmediaciones del arenal de A Magdalena.

En San Sadurniño, el 20 de agosto es el día de su afamada Feira Rural, que abrirá sus puertas en la Cortiña a las 10.00 horas. Pasacalles, catas, concurso de cans de palleiro, visitas guiadas, música, ponencias, y, como no, puestos de venta de productos agroalimentarios, plantas, artesanía, maquinaria agrícola y de jardín, hasta bien entrada la tarde-noche.

Para completar el fin de semana se celebra este domingo la Romaría da Cortiña, con música y actividades, comenzando a las 13.30 horas con la actuación de 3BT3. A las 15.30 será el turno de David LH & The Po’Boys, seguido por Barullo a las 17.30 y la música de Punta Norte, que comenzará a sonar alrededor de las 19.30 horas.

Además de las actuaciones, el evento contará con una zona para comer, palestras y actividades para los más jóvenes.

Por otra parte, en Cerdido celebran este sábado la Malla de Os Casás. La programación comienza en torno a las 11.00 horas con el inicio de los trabajos de la propia malla tradicional. Posteriormente, a las 14.00 horas, se ofrecerá la habitual sesión vermú, amenizada por el grupo Jalisco. A partir de las 15.00 horas, dará comienzo la comida popular y, durante la tarde-noche, la celebración estará animada de nuevo por el grupo Jalisco.

En Mañón estrenan este sábado una Mostra de Razas autóctonas, que celebra, desde las 11.00 horas, su primera edición. Será en Esteiro y habrá exposición de razas autóctonas gallegas –de vacas, ovejas, cabras, gallinas y cerdos–, concurso morfológico de caballo de pura raza gallega y degustaciones de productos –de 13.00 a 14.30 horas–.

Entre otras citas que permiten recorrer la comarca se encuentran, además, la fiesta de Fin de Verán de Cervás, en Ares, con una comida popular para disfrutar y despedir la época estival en comunidad. El evento dará comienzo a partir de las 14.30 horas en las instalaciones del CIRS. Además, la celebración contará con la música en directo de Tania.

Mañana domingo será también la Romaría do Pote, en Maniños –Fene–, conocida como Festipote. La programación gastronómica se extenderá a lo largo de todo el día con el servicio de pulpería disponible en el propio recinto. Desde las 12.00 horas habrá la animación de calle para toda la familia a cargo de Agridulce 2.0, seguida, a las 13.30 horas , de degustación de mejillones.

Por la tarde, la música tomará el protagonismo con una sucesión de actuaciones en directo, desde Preganza do Pote a las 18.00 horas, a la Banda de Xinzo a las 18.45 horas. El broche final de la fiesta lo pondrá el concierto de A Banda da Balbina a partir de las 19.45 horas.

Y en A Capela tienen este domingo su cita anual con uno de sus productos estrella, el requeixo. Desde las 11.00 hasta última hora de la tarde se sucederán no solo las degustaciones del producto, sino talleres conferencias, música y actividades para gozas de una jornada en familia.

Un fin de agosto que enlaza ya con otras celebraciones como las fiestas do Cristo de Espasante –4, 5 y 6 de septiembre–, la Festa da Muñeira, de Vilaboa, en Valdoviño –día 5–, las de Santa María de Sequeiro, también en Valdoviño –del 4 al 6– , las de Santa María de Neda –8, 9 y 10 de septiembre– o las de Santa Cecilia, en Narón, –del 4 al 6–. Son solo algunos ejemplos de que el verano no acaba en agosto y, mucho menos, las fiestas.