Aneiros visita Meirás por la quinta edición del minicampamento Valdoviño Mariño

La representante de la Xunta, junto a los participantes del campamento Cedida

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitó este martes la parroquia valdoviñesa de Meirás con motivo de la quinta edición del minicampamento Valdoviño Mariño, una iniciativa de ocio enmarcada en la campaña estival Modo Verán Activo mediante la cual el ejecutivo financia estancias de cinco días en alojamientos turísticos para niños y niñas de la comunidad autónoma.

Por su parte, la representante del gobierno autonómico quiso subrayar la oportunidad que supone esta actividad para la veintena de pequeños que participan en ella, pues les permite acceder “a un ocio activo e saudable”. Concretamente, el proyecto incluye diferentes propuestas que van desde el surf, el body board y el kayak hasta el senderismo y el fútbol playa.

Durante su visita, Aneiros también aprovechó para poner en valor la campaña promovida este año por la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude. Entre campamentos, campos de voluntariado, intercambios con comunidades autónomas y otras iniciativas, el programa suma un total de 11.932 plazas entre julio y septiembre. Desde la Xunta señalan que se trata de la mayor oferta “da súa historia” y esperan que los menores se sigan animando a participar en este tipo de propuestas.