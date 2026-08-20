Valdoviño tiene ya todo listo para celebrar este viernes la séptima edición de su Mercado Sostible

El mercado abrirá a las 19.00 horas AEIG

La Porta do Sol contará este viernes a partir de las 19.00 horas con 16 puestos de productos ecológicos, artesanales y de proximidad. Aparte de los stands, los juegos infantiles y el punto de intercambio de libros, la programación incluirá, a las 21.00, las actuaciones en directo del grupo fenés Trikitrí y de las Cantareiras A Algarabía de Lago para animar a los asistentes.