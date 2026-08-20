El PSOE de Mugardos critica que el castillo de La Palma lleve cuatro años cerrado

Los socialistas exigen conocer si hubo expedientes sancionadores contra la propiedad Jorge Meis

El PSdeG-PSOE de Mugardos denuncia la situación que lleva arrastrando el castillo de La Palma desde hace cuatro años, cuando se cerró al público. El portavoz del partido, José Ángel Martínez Bardanca, critica tanto a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural como a la propia Xunta de Galicia por no estar haciendo nada al respecto.

Por otro lado, pide información sobre si hubo algún expediente sancionador contra la propiedad de la fortaleza y, en caso de que no exista ninguno, su formación tomará acciones legales: “Iremos á fiscalía para denunciar por prevaricación ás persoas responsables; estes reiterados incumprimentos da legalidade non poden quedar impunes”, asegura el líder de los socialistas mugardeses.

El partido recuerda que la construcción militar, declarada BIC en el año 1994, debería estar abierta cuatro días al mes y durante al menos cuatro horas por jornada, tal y como indica la Lei de Patrimonio.

“Mentres, o alcalde segue enganando á veciñanza, presentándose como defensor da apertura pero non facendo nada durante os seus catro anos á fronte do Concello”, asegura Martínez. Además, desde su partido afirman que el cierre de la fortaleza tiene relación con los “2,5 millóns de euros en obrigas pendentes de pagamento” del Consistorio, lo cual le impide “asumir novos compromisos” relacionados con el castillo, como es la gestión de las visitas guiadas.

Más allá de estas críticas, Martínez explica que, hasta 2022, estas eran “organizadas e financiadas” por el Ayuntamiento mediante “un convenio coa propiedade”, algo que exigía que el gobierno local “asumise os gastos” tanto de la contratación del personal como de las “condicións necesarias para abrir o recinto ao público”.

En consecuencia, el portavoz socialista señala que seguirán luchando “en todas as frontes posibles” para conseguir que vuelva a abrir sus puertas “un dos principais bens patrimoniais de Mugardos”.

Finalmente, explica que la última Junta de Portavoces –celebrada este jueves– concluyó sin avances. Concretamente, indica que el alcalde, Juan Domingo de Deus, aseguró haber pedido a la Xunta que ”se cumprira a normativa”, pero todavía no hay ninguna novedad por parte del gobierno de Alfonso Rueda.