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Ferrolterra

El Concello de Moeche licita por casi 47.000 euros la renovación del área infantil de San Ramón

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 3 de septiembre

Redacción Ferrol
20/08/2026 20:04
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Los trabajos incluirán la retirada de las baldosas de caucho en mal estado
Cedida
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El Consistorio de Moeche ha anunciado la licitación de las obras para renovar integralmente el parque infantil de San Ramón, ubicado en la parroquia de San Xoán de Moeche.

En concreto, el proyecto fue aprobado el año pasado con un importe de 46.900,81 euros e incluido en los fondos del POS+ Adicional 2025. Tras su confirmación y aprobación por la Diputación de A Coruña, se acordó llevar a cabo el procedimiento de contratación a través de la Plataforma de Contratos do Sector Público.

Las intervenciones en el área, de 235 metros cuadrados de superficie, incluyen la retirada de los juegos con los que cuenta actualmente el parque y la colocación de otros con estructura de acero galvanizado para niños de tres a 12 años. Además, se renovará el vallado y se repondrán todas las baldosas de caucho en mal estado. Aparte de estos trabajos, también se instalará un columpio de dos piezas, otro con cesta y nuevas papeleras, entre otros elementos de mobiliario.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que los criterios de adjudicación son la mejor oferta económica y la reducción del plazo de suministración. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 3 de septiembre.

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