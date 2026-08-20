El Concello de Cedeira mejorará la red de saneamiento de la calle Moeche con 88.809 euros

La actuación permitirá separar las aguas residuales de las pluviales Cedida

La Xunta de Goberno del Concello de Cedeira ha adjudicado por 88.809,97 euros las obras para mejorar el sistema de saneamiento de la calle Moeche, en pleno casco urbano.

Concretamente, los trabajos tendrán un plazo de ejecución de dos meses y, según el Consistorio, la previsión es que la empresa que se encargue de la intervención pueda comenzar lo antes posible.

A su vez, el gobierno local concretó que se trata de una actuación “necesaria para rematar cos problemas que as canalizacións actuais desta rúa producen en momentos de choivas intensas”. Actualmente, la zona dispone de una red unitaria de sumideros, por lo que las aguas residuales de los edificios y la lluvia que recogen estos terminan mezclándose y provocando obstrucciones en el drenaje, especialmente los días con precipitaciones intensas.

El proyecto, que estará financiado mediante el Fondo de Compensación Ambiental gestionado por la Xunta de Galicia, supondrá la instalación de redes para separar las aguas residuales de las pluviales. Además, estas últimas se recogerán para evitar que caigan en las aceras y también se procederá a la reposición de los firmes afectados de la zona.

Por último, el Concello recordó que las obras son menester por la mala conservación de varios pozos, así como por “conexións executadas de forma deficiente”, llegando a coexistir “colectores de formigón antigos” con otros ejecutados recientemente de policloruro de vinilo y polietileno.

Estos trabajos se unen a otros previstos en la villa, como es por ejemplo la ampliación y reforma de la piscina municipal, confirmada esta misma semana. En este caso, la actuación contará con una inversión total de 586.850 euros. De ese montante, el 50,95% correrá a cargo de la Diputación de A Coruña por el convenio firmado conjuntamente con la administración local el pasado diciembre, mientras que el ejecutivo cedeirés asumirá el 49,05% de la cuantía.

El depósito de agua evoluciona positivamente, pero el Ayuntamiento mantendrá algunas medidas Desde el Concello anunciaron que el nivel del depósito municipal registra “unha evolución positiva grazas ás medidas adoptadas” y a los esfuerzos de todos los vecinos y vecinas de la localidad. Concretamente, el Consistorio tomó la decisión de cancelar la Festa da Escuma, prevista el pasado martes 11 de agosto. También se suprimieron los riegos en todas las zonas verdes y parques públicos del municipio y se aconsejó no emplear agua potable para regar, además de que se prohibió llenar o reponer las de las piscinas particulares o lavar los coches, entre otras restricciones. Dado que la situación empieza a ser favorable, el Concello confirmó que se comenzarán a recuperar progresivamente –y de una manera controlada– “algúns usos”, como es el caso del riego, en días alternos. A su vez, el ejecutivo cedeirés recordó que todas las duchas de las playas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso y solicitó a la ciudadanía que, de momento, mantenga las medidas de ahorro y haga “un uso responsable da auga” durante las próximas semanas, esperando que, de ese modo, se pueda recuperar la normalidad en la villa.