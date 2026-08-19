Pese a la escasez de lluvias, el embalse del Eume tiene más agua hoy que hace un año

En nivel del caudal es bajo, como se aprecia en la fotografía Daniel Alexandre

Con solo 15 días de lluvia –y muy escasa–, desde el pasado mes de junio, es lógico que los acuíferos de la zona estén acusando, como lo hacen, la caída de la pluviometría. Pocas veces se han visto zonas verdes o parques con tal escasez de agua y los campos tan marrones y hasta inexistentes, con el polvo cubriendo el espacio que antes era hierba.

Con todo, los embalses que surten a la población local, como As Forcadas y el Eume, ya evidencian esa caída de las precipitaciones de las últimas semanas.

En el caso concreto del pantano valdoviñés, el agua embalsada a día de ayer era de 51 hectómetros cúbicos, lo que supone casi la mitad del total (49,51%). Esta reserva de agua sigue perdiendo caudal, con 3 hm3 menos que la semana anterior, lo que se reducen en una pérdida semanal del 2,91%.

Esta instalación tiene una capacidad total de 103 hm3 y el año pasado por estas mismas fechas su nivel se situaba en los 53 hm3, es decir, al 51,46% de su volumen de almacenaje, algo más de la mitad.

El volumen medio de los últimos años en estas fechas del período estival ha sido de unos 56 hm3, lo que vienen siendo 5,64 hm3 más de lo que contiene ahora el acuífero que surte a Valdoviño, Ferrol y Narón, así como el resto de concellos de la ría.

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La otra presa de referencia en la comarca es la del Eume, que ayer se encontraba también al 73,98% de su capacidad, con un volumen de agua embalsada de 91 hm3. En la última semana, el nivel ha caído 2 hm3. La capacidad total de la instalación hidráulica es de 123 hm3. Sin embargo, cabe destacar que, en la misma semana del año pasado, el nivel estaba incluso más bajo que ahora, al 71,54% de su volumen total, con 88 hm3 embalsados.

La presa sí que se encuentra por debajo de la media de los últimos diez años, cuando lo habitual es que su nivel se mueva en los 94 hm3, lo que viene siendo el 76,83% de su máximo.

Comienzo de año lluvioso

Si bien el verano está siendo muy seco y con escasa pluviometría, el año arrancó con sucesión de temporales y récord de precipitaciones, un hecho que contribuye a que las diferentes cuencas hidrográficas de la zona mantengan un caudal óptimo y a niveles algo inferiores que otros años por estas mismas fechas.

Así, solo en caso de que la situación de escasez de lluvias que se está dando estos meses estivales se mantuviera en el tiempo habría que pensar en que los pantanos vayan a ver muy mermada su capacidad de surtir a los vecinos.