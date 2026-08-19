Los municipios de Cedeira y Ares sumarán un total de 20 viviendas de alquiler accesible

Las inscripciones se deben realizar en la página web de Casa47 Cedida

La Delegación del Gobierno recuerda que Casa47, la Entidad Estatal de Vivienda y Suelo, mantiene abierta la convocatoria de 99 viviendas de alquiler accesible en Galicia. De esas cifras, 92 se encuentran en la provincia de A Coruña y 7 en la de Lugo. Respecto a la comarca de Ferrolterra, serán un total de 20 las que están disponibles: 11 de ellas en la villa de Cedeira y 9 en Ares.

En relación a sus características, todas disponen de una superficie mínima de 30 metros cuadrados, mientras que la máxima es de 162. Además, sus precios oscilarán entre los 350 y los 705 euros mensuales.

Por otro lado, el contrato tendrá una duración inicial de 14 años y se podrá prolongar hasta los 75 mediante prórrigas automáticas de siete, siempre que se mantengan las condiciones principales.

Más allá de las características, señalan que para poder hacerse con uno de los inmuebles, los interesados no podrán poseer una vivienda. Además, sus ingresos conjuntos deberán suponer entre dos y siete veces y media el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Las viviendas se designarán mediante un sorteo ante notario, de forma que a cada unidad de convivencia se le asignará la primera disponible en su listado de solicitudes. Si se cumplen los requisitos y el inmueble se adapta a las necesidades de los adjudicatarios, se procederá a la firma del contrato de alquiler y a la entrega de llaves.

Desde la Delegación del Gobierno recuerdan que las inscripciones se podrán realizar en la página web de Casa47 hasta el próximo 15 de septiembre.