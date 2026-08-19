El Concello de Fene confirma que la Casa da Cultura volverá a abrir sus puertas este viernes

El edificio estará abierto de lunes a viernes Jorge Meis

El ejecutivo fenés ha anunciado que este viernes, día 21 de agosto, se procederá a reabrir la Casa da Cultura de la localidad.

Según el propio Ayuntamiento, se tuvo que posponer la apertura del recinto, prevista en un principio para el pasado lunes 17, debido a “problemas derivados das tarefas de mantemento” que se han estado llevando a cabo en el edificio, compuesto por la Biblioteca Municipal Xosemaría Pérez Parallé, el Museo do Humor Xaquín Marín, el aula de estudio y la sala de exposiciones temporales.

Concretamente, el edificio volverá a prestar sus servicios habituales de lunes a viernes en su horario de verano, por lo que permanecerá abierto entre las 10.00 y las 14.15 horas.

Desde el Consistorio piden disculpas por las molestias que haya podido ocasionar el retraso de las labores para conservar la Casa da Cultura, que se pusieron en marcha durante la primera quincena del mes. Por último, tanto el Concello como la concellería competenten recuerdan que, en caso de que los usuarios de la biblioteca necesiten contactar con esta lo antes posible por renovaciones o consultas, pueden llamar al número de teléfono 981 34 23 02 o, en su defecto, enviar un e-mail al siguiente correo electrónico: biblioteca@fene.gal.