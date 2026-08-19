Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrolterra

Aún quedan plazas disponibles para anotarse en los talleres infantiles del IX Ares Indiano

Todas las propuestas para esta edición tienen un precio de tres euros

Redacción Ferrol
19/08/2026 19:30
Ares Indiano (6)
Las inscripciones se deben realizar en la web del Concello
AEIG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Consistorio aresano recuerda que todavía quedan plazas para los niños y niñas que quieran apuntarse a alguno de los talleres infantiles del IX Ares Indiano.

En concreto, son cuatro las propuestas que ha programado el gobierno local para los más pequeños del municipio. Por un lado, los mayores de cuatro años tienen la posibilidad de participar en el obradoiro ‘Decora o teu sombreiro’, que tendrá lugar el sábado al mediodía en la Praza da Constitución.

No obstante, la mayor parte de las actividades se desarrollarán el domingo. La primera, dirigida a edades de entre los cuatro y los 13 años, se centrará en la pintura caribeña y comenzará a las 11.15 horas en la misma plaza que la cita anterior. Después, a las 12.30, será el turno de un taller para elaborar llaveros en el CIRS Cervás, mientras que el último taller será ‘Na procura do tesouro indiano’, que se organizará en la Alianza Aresana.

Desde el Ayuntamiento de Ares señalan que todas estas propuestas infantiles tienen un coste de tres euros. Los interesados en inscribirse y consultar más información pueden visitar la página web del Concello. 

Ares Indiano 2025

Preparativos para el viaje con la emigración al Ares Indiano

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620