Aún quedan plazas disponibles para anotarse en los talleres infantiles del IX Ares Indiano

Las inscripciones se deben realizar en la web del Concello AEIG

El Consistorio aresano recuerda que todavía quedan plazas para los niños y niñas que quieran apuntarse a alguno de los talleres infantiles del IX Ares Indiano.

En concreto, son cuatro las propuestas que ha programado el gobierno local para los más pequeños del municipio. Por un lado, los mayores de cuatro años tienen la posibilidad de participar en el obradoiro ‘Decora o teu sombreiro’, que tendrá lugar el sábado al mediodía en la Praza da Constitución.

No obstante, la mayor parte de las actividades se desarrollarán el domingo. La primera, dirigida a edades de entre los cuatro y los 13 años, se centrará en la pintura caribeña y comenzará a las 11.15 horas en la misma plaza que la cita anterior. Después, a las 12.30, será el turno de un taller para elaborar llaveros en el CIRS Cervás, mientras que el último taller será ‘Na procura do tesouro indiano’, que se organizará en la Alianza Aresana.

Desde el Ayuntamiento de Ares señalan que todas estas propuestas infantiles tienen un coste de tres euros. Los interesados en inscribirse y consultar más información pueden visitar la página web del Concello.