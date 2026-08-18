Los otros tres proyectos industriales estratégicos en Ferrolterra superan la fase de tramitación ambiental

La conselleira Ángeles Vázquez, en el centro, en una visita a Forestal el pasado mes de noviembre Daniel Alexandre

Junto con SAIC, otras tres grandes inversiones industriales en Ferrolterra tienen la vitola de PIE. Las iniciativas promovidas por Forestal del Atlántico –para producir metanol verde bajo la denominación de Triskelion–, Reganosa y EDP Renovables –hidrógeno verde a través de H2Pole– y Ence –con una planta de biofibra reciclada blanqueada– poseen también esta categoría y todas ellas han superado la fase de trámite ambiental.

El caso de Triskelion, señala el secretario xeral de Industria, Nicolás Vázquez, es el que está más avanzado a nivel administrativo. “Ten tres fases, unha relativa á mellora da coxeneración, xa executada, e as outras dúas, non materializadas, correspóndense coa produción de metanol verde”. En estos momentos se está reconfigurando, recuerda, con su incorporación al proyecto denominado Val do Eume para integrarse con H2Pole.

“Todos os proxectos de hidróxeno a nivel mundial sufriron un certo retraso e tanto Triskelion como H2Pole están analizando a maneira de axustar os números porque a tecnoloxía, sobre todo os electrolizadores, encarecéronse moito máis do esperado”, afirma Vázquez, por lo que, superada la fase administrativa, “agora depende de cando o promotor o poida executar en función do desenvolvemento tecnolóxico, o financiamento e as axudas que obteñan”.

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En el caso de H2Pole solo restaría la presentación del proyecto de ejecución visado para poder obtener el informe de la xunta consultiva de Ordenación do Territorio e Urbanismo, un trámite que todos los PIE deben cumplir porque su aprobación en el Consello de Goberno de la Xunta es en sí misma una licencia urbanística. De hecho, al día siguiente de recibir luz verde podría comenzarse su construcción.

Inicialmente, Triskelion y H2Pole iban a operar por separado, pero después los promotores tomaron la decisión de unirlos, incluso en el plano físico a través de un hidroducto –que también está en tramitación– que transportará el hidrógeno producido en As Pontes por H2Pole hasta Triskelion, en Mugardos, para fabricar metanol verde.

Estos mismos dos hitos son los que le restan a Ence para que pueda iniciar la construcción de su planta de biofibra blanqueada reciclada de As Pontes. “Estamos á espera de que nos presenten o proxecto de execución cunha serie de axustes que se lle pediron para poder avanzar”, apunta el secretario xeral de Industria, “co informe da xunta consultiva e a súa elevación ao Consello da Xunta. Sabemos que o promotor está facendo eses axustes e esperemos que en semanas nolo presenten e poidamos pasar a esas dúas últimas fases”.

La última gran inversión industrial que ha obtenido el reconocimiento de PIE es la fábrica de SAIC, que ha cerrado hace unos días el periodo de un mes de información pública. La Xunta recuerda que esta distinción no solo afecta a la primera de las fases –la etapa inicial de la fábrica de la dársena exterior de Caneliñas–, sino a la totalidad del complejo, tanto en Ferrol como en As Pontes.

Vázquez avanza que el promotor no solo se centra en la tramitación de los centros productivos –el del puerto exterior, en dos fases, y el de As Pontes, en las antiguas instalaciones de Einsa–, sino que está estudiando la llegada de nuevos proveedores, tanto en el municipio ferrolano, motivo por el que se está desarrollando el complejo logístico de Mandiá, como en el pontés.