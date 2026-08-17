Marisco de mar y de “cortello”, protagonistas de las próximas fiestas gastronómicas

Anterior edición de la Festa do porco ao espeto en Pedroso Jorge Meis

Para gustos se pintan colores y si hay quien considera que el marisco es el manjar más preciado, otros halagan las virtudes del cerdo, como el más versátil para obtener multitud de productos. Por eso, hay ferias y fiestas para todos los paladares y muchas de ellas se celebran el próximo fin de semana en distintos concellos de la comarca.

De marisco son las Cofradías de Pescadores las que mejor producto aportan y si en Ferrol ya se celebraron este verano varias citas, ahora es el turno de Barallobre y Pontedeume. Así, el sábado y el domino –22 y 23 de agosto– el puerto fenés acoge la Festa do Marisco, que incluye degustaciones de productos como almejas, navajas, pulpo, empanada y el ya tradicional arroz de Barallobre, preparado con diferentes mariscos de la ría, a precios populares.

La comida, tanto de mediodía como de noche, estará amenizada por música como las de Los Alcántara o Los Keepers, el sábado; y La promesa pop-rock, el domingo. Varios juegos infantiles, una regata deportiva y una carrera popular –domingo–, entre otras actividades completan el programa. Además, el sábado, a partir de las 11.30 horas, se presentará el recetario de ‘A ostra do ártabro’ de las Cofradías de Barallobre y Pontedeume.

También habrá charlas sobre el tratamiento y la gestión de residuos y se hablará de los subproductos de ostras, además de contar con una degustación de ostra rizada tanto en fresco como en conserva. Las degustaciones de marisco también estarán presentes en las fiestas de Boebre, que el sábado celebran el San Bartolo.

En el campo de la fiesta se servirán, desde las 21.30 horas, raciones de navajas y mejillones, que se completarán con música de Maracuyá y el DJ Carlos y con sorteos para los asistentes. Pero serán hasta tres fiestas las que tengan como protagonistas productos cárnicos obtenidos del cerdo.

Concretamente, en Pedroso –Narón– se celebra este sábado la III Feira de exaltación del porco ao espeto. La cena popular comenzará a las 21.00 horas con churrasco, chorizos, patatas, pan y bebida, amenizada con el grupo A Xesteira, de Narón, y el directo de Tania, pero la fiesta comenzará ya con sesión vermú y actividades para los más pequeños en horario de tarde. Los tickets tienen un coste de 18 euros para socios de A Pombiña, y 25, para no socios y pueden retirarse el día del evento o en la cantina de la entidad, previamente.

También Cedeira exalta al cerdo con una fiesta los días 22 y 23 de agosto que alcanza su tercera edición, la Festa do Porco do Ortegal, en la Plaza do Floreal. Habrá degustaciones de productos criados y alimentados de manera tradicional en la comarca del Ortegal y sesión vermú para ambientar las jornadas.

En Limodre, Fene, el homenaje culinario será a un producto en concreto, la oreja. A Festa da Orella se celebra el sábado en el parque da Hortiña y se venderán raciones del manjar a 12 euros, tripas a ocho y ‘liscos’ de castaña a cinco. Agarimo de Sillobre y el grupo musical H e C pondrán la nota musical de la fiesta.