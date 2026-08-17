Las clínicas dentales de Ferrol y Narón, un sector que no pierde su sonrisa

Patricia Aneiros lleva 24 años en activo Cedida

Dolores de encías o muelas, caries, bruxismo... Son múltiples las causas que pueden derivar en una visita al dentista. Entre Ferrol y Narón, se cuentan por decenas las consultas que cada día reciben a vecinos y vecinas de todas las edades que no solamente quieren mejorar su estética, sino también su salud.

Un ejemplo se encuentra en la naronesa calle Bispo Argaya, concretamente en la clínica Altea, abierta desde hace 21 años. Su directora, Paula Paredes, señala que atienden desde pequeños hasta mayores de 18 años. “Puede ser que a lo mejor antes los niños empezaran a venir con siete u ocho años, pero ahora normalmente a los hijos de nuestros pacientes, ya cuando les sale su primer diente, nos los traen”, explica. Aún así, matiza que todavía no han percibido una diferencia notable en el volumen de pacientes.

Otro establecimiento del municipio es Robur, ubicado en la carretera de Castilla. A la pregunta de si ha habido algún gran cambio en cuanto al perfil de quienes acuden a sus gabinetes, aseguran que la gran sorpresa la están dando los adultos: “se incorpora mucha gente mayor; hay más sensibilización en general por tener la boca bien”, afirma Eva María Vilar, del departamento de Administración e Inversión.

En cambio, Ferrol tiene en su plaza de la Ilustración una de las numerosas alternativas disponibles para sus vecinos, la clínica dental Patricia Aneiros. Su gerente y directora médica, la misma que da nombre al local, indica que los resultados de los últimos estudios demográficos no se ven del todo reflejados en la localidad por tratarse de una “ciudad envejecida”, subrayando que algunos de sus pacientes “tienen una edad elevada, pero ya no se conforman con soluciones como prótesis removibles como hacían habitualmente”, sino que aspiran a “una buena calidad de vida y tienen una vida social muy intensa”.

Cada vez más pequeños acuden a los gabinetes, muchos incluso en cuanto les sale su primer diente, y en Altea los reciben con un ambiente personalizado Cedida

“Por otro lado, también es cierto que tenemos cada vez más familias muy interesadas en dar la mejor atención posible a sus niños. Y no hablamos sólo de prevención clásica contra las caries, sino también de todo lo relacionado con el desarrollo, que es esencial”, concreta. Además, añade que cada vez hay más adultos que visitan su gabinete más tarde de lo recomendado porque “o bien no se lo podían permitir o sus padres en ese momento no lo vieron como una necesidad”.

Tratamientos y problemas

Más allá de estas consultas, la calle Magdalena cuenta con otra profesional para quienes desean tanto limpiar como arreglar sus dientes, Mª del Carmen Seoane, a la que le falta poco para jubilarse. Respecto a las intervenciones más solicitadas, afirma que son “los tratamientos de caries y las reposiciones de piezas”.

En el caso de la clínica dental Robur, Eva María Vilar cree que los más demandados son las ortodoncias y las implantologías, así como las cirugías de implantes orales. Por su parte, Aneiros apunta a los blanqueamientos, la estética y al diseño de la sonrisa digital (DSD) como los principales servicios que prestan. Eso sí, en lo que respecta a los problemas bucodentales más frecuentes, Paredes lo tiene claro: “Aunque hay muchos planes de prevención, la caries sigue siendo muy prevalente y vemos desgraciadamente a niños muy pequeños con un montón”.

A su vez, asevera que la enfermedad periodontal –la que afecta a las encías– es muy frecuente independientemente de la edad. Aparte de que todas las profesionales coinciden en la proliferación de dientes picados, Seoane está convencida de que el bruxismo se detecta “mucho más que hace dos décadas”.

Modernización

Uno de los aspectos más revolucionarios de los últimos años es la tecnología con la que cuentan los odontólogos en la actualidad. De hecho, tal es el impacto que la digitalización ha tenido en el sector que Patricia Aneiros cree que ha llegado “como un tsunami” y ve en el DSD un claro ejemplo de ello: “Con una fotografía de la sonrisa de un paciente, en tres minutos podemos hacer un vídeo hiperrealista en el que pueda ver cómo sería la mejor versión de esta”.

Robur es otra opción para los naroneses Jorge Meis

Por otra parte, opina que la ortodoncia invisible es “todo un cambio de paradigma” y añade que antes lo único que existía eran prácticamente los brackets. En consecuencia, la gran mayoría de las personas que necesitan ponerse una optan por la alternativa más moderna porque “invade poco nuestra vida personal, y profesional y son muy eficaces”.

Otra persona que coincide en considerar un gran avance este tipo de aparatos es Eva María Vilar, quien duda mucho que, a día de hoy, se puedan encontrar muchas clínicas sin TAC o aparatos de tres dimensiones, algo que considera fundamental para elaborar “estructuras que encajen como un guante natural” en la boca del intervenido.

Citas y precios

En lo que respecta al tiempo de espera, Seoane calcula que en su consulta depende del tipo de tratamiento, pero la mayoría de las veces el promedio es de aproximadamente una semana. Dado que Robur dispone de otros establecimientos en la provincia de A Coruña, Vilar señala que no suelen tener grandes problemas a la hora de concertar una cita, estimando en un máximo de 15 el número de días que podrían llegar a pasar desde que se tramita la solicitud hasta que, finalmente se puede atender al paciente.

La disponibilidad de cada establecimiento varía y algunos, como es el caso del dirigido por Paula Paredes, ya no tienen hueco para nadie más, al menos hasta nuevo aviso: “Llevamos meses con las listas de espera cerradas porque tenemos muchas personas que están a tratamiento; hace tiempo que no estamos asumiendo gente nueva debido a que el volumen de trabajo es grande” indica.

Además, piensa que no han sido inmunes al aumento generalizado de estos últimos años: “Nos suben los materiales, pero nosotros intentamos respetar bastante el precio de lo más solicitado; no hacemos nunca saltos bruscos para que la gente pueda tener acceso”, explica. Aneiros comparte su visión y argumenta que la sociedad ha pasado “por distintas crisis y situaciones geopolíticas en todo el mundo”, lo cual ha provocado el incremento de gastos indirectos, como es el caso de los laboratorios de prótesis en el ámbito de la salud bucodental.

Altea, dirigida por Paula Paredes, es una de las alternativas que tienen los vecinos de A Gándara para mejorar su salud Cedida

En cuanto a la situación del sector, Mª del Carmen Seoane afirma que es buena: “Hay muchísima oferta, que por una parte no está mal, porque la gente puede escoger, y esto está mejorando mucho lo que es el tratamiento; y hay muchas más posibilidades que cuando yo empecé a trabajar” declara. Es más, detalla que antes “había que desplazarse” para muchas intervenciones, pero a día de hoy es “rarísimo” que alguien de la zona necesite salir del municipio.

Ya sobre los principales desafíos que observan y abordan, las clínicas dentales con las que ha podido hablar este diario señalan dos: la burocracia y la desinformación presente en las redes sociales.

Por último, a pesar de la subida de los precios, los profesionales consideran que la estabilidad sigue presente en el sector y recomiendan tanto a los adultos como a los más pequeños cuidar los dientes, las encías y la boca en general para evitar enfermedades y otros problemas que podrían derivar en un empeoramiento de su salud. Aunque no hay ningún ámbito sin dificultades, los centros ondontológicos de las localidades vecinas conservan su sonrisa y esperan seguir manteniéndola muchos años más.