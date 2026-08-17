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Playas

Las carabelas portuguesas arriban a las playas de Ferrolterra

Ferrol y Valdoviño han constatado la presencia de ejemplares en los últimos días

Montse Fernández
Montse Fernández
17/08/2026 15:25
Carabelas portuguesas recogidas por los socorristas de Valdoviño
Carabelas portuguesas recogidas por los socorristas de Valdoviño
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Un verano más parece que los arenales de Ferrolterra no se libran de la llegada de las temidas carabelas portuguesas, si bien su presencia, por ahora, nada tiene que ver con lo acontecido el año pasado.

Hasta la fecha se ha constatado la presencia de algunos ejemplares en los arenales de Ponzos y Santa Comba, en  Ferrol, y también en Valdoviño están muy pendientes de ellas tras llegar este domingo una veintena a su costa.

En este último caso, los ejemplares retirados se encontraron en la zona de A Percebelleira y Outeiro. Hasta el momento, este lunes no se han registrado nuevos organismos.

El servicio de salvamento valdoviñés se mantiene alerta, tal y como informan desde el Concello, y aseguran que "no caso de que se detecten novos exemplares, izarase a correspondente bandeira para advertir da súa presenza e, se a incidencia así o aconsella, procederase a pechar ao baño a praia". 

Por todo ello, piden a los bañistas que disfruten de los arenales con precaución para evitar así las picaduras urticantes de estos ejemplares que empiezan a ser más habituales cada verano, especialmente durante el mes de agosto.

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