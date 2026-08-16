San Roque y Santa María dicen adiós este domingo con varias fiestas patronales por toda la comarca

El campo de la fiesta estaba lleno este sábado Comisión

El calendario festivo hizo que muchas celebraciones patronales comenzasen ya el viernes y concluyesen este sábado. Otras, sin embargo, esperan a esta jornada dominical para echar el cierre de efemérides como la de San Roque o Santa María, según el municipio y la parroquia.

En Ferrol, Brión todavía continúa este domingo con su oferta festiva y así, prepara para este domingo una jornada de sesión vermú larga, que comienza en torno a las 14.30 horas y que estará amenizada por Begoña Mazaira y el Dúo Aroiris. A partir de las 17.00 horas habrá juegos infantiles y fiesta de la espuma.

En Cedeira este sábado celebraron el día de la Patrona y para hoy está prevista la misa, seguida de la tradicional procesión marítima, con actuación de la Banda Música Vila de Cedeira. Ya por la noche, en la Praza Roxa actuará –21.30 horas– Maneiro, Alana, con las pandereteiras Lina y Lola y el muradano 9Louro.

En Meirás, Valdoviño, también continúan las fiestas que iniciaron el viernes. Son las conocidas como Fiesta del Quince y traen, después de la misa en la capilla del Bon Xesús –12.30 horas–, una sesión vermú larga, con pincho y con el Dúo Boreal.

En la parroquia de Centroña, en el concello de Pontedeume, celebran conjuntamente San Roque y Santa María. La actividad comenzará a las 08.00 horas con el lanzamiento de bombas de palenque. A las 13.15 se celebrará la misa de San Roque y la posterior procesión. A continuación, la sesión vermú estará a cargo de Aixa Romay junto a DJA3060. Ya por la tarde, a las 19:00 horas, el Parque de Vizús acogerá un partido mixto entre solteros y casados, –‘Separados vs Arrimados’– y, para cerrar los festejos, a las 22:30 horas dará comienzo la gran verbena final con la actuación de la artista Aixa Romay, finalista de programas como ‘La Voz’ y ‘Tú sí que vales’, acompañada por DJA3060.

También en A Capela se honra a Santa María de Cabalar, con unas fiestas que concluyen este domingo con celebración religiosa –13.15 horas–, seguida de fuegos de artificio y una sesión vermú con el grupo Jaque, que también será el encargado de amenizar la verbena de la noche, junto al dúo Caramelo. Durante la jornada se ofrecerá pulpo de Camariñas para degustar en el campo de la fiesta o para llevar, con un precio de 15 euros el plato de cefalópodo y pan.

En el Porto de Espasante y Senra, Ortigueira, celebran el San Roque. En el primero, las actividades comenzarán con un pasacalles a cargo de Gamelas e Anduriñas. A las 13.00 horas se oficiará la misa solemne en honor al santo, cantada por el Coro de Espasante, a la que seguirá la tradicional procesión. Tras los actos religiosos, a las 14.30 horas habrá sesión vermú amenizada por el grupo Las Vegas.

Como broche final, a las 22.30 horas dará comienzo la gran verbena, que contará nuevamente con la actuación del grupo Las Vegas. En Senra, a las 13.00 horas se oficiará la misa cantada por la Coral Polifónica de Ortigueira, seguida del cortejo procesional. Habrá sesión vermú doble a cargo del dúo Crazy.