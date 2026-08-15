El Jazz de Ría despide una larga jornada en Narón para cerrar su círculo este domingo en la ribera de Neda

Actuación de Quico Cadaval este sábado Rocío Cibes

La larga jornada del Jazz de Ría de este sábado, que comenzó con una ruta guiada por el monasterio de O Couto, continuó al mediodía con Quico Cadaval y puso el broche de otro con la música de Sara Dowling meets Michael Kanan Trío, Albert Cirera & Tres Tambors y Yosvanny Terry Quartet para despedirse de Narón.

Este domingo, última jornada del festival intermunicipal, el destino es la ribera nedense en sesión vermú. Así, se celebrará un concierto del multiinstrumentista tucumano Manu Sija, que actuará a las 13.00 horas en A Ribeira de San Nicolás, en Neda, bajando el telón a cinco días de programación por Cedeira, Valdoviño, Narón y Neda.

El intérprete de este mediodía, Sija, funciona prácticamente como una banda entera sobre el escenario, por lo que será como tener delante instrumentos tan variados como el violín, la guitarra, el bajo, el bandoneón, los teclados o la percusión, superponiéndose mediante la técnica del live looping – que permite grabar pequeños fragmentos en directo, reproducirlos y construir nuevas capas sobre ellos en tiempo real–.

Con esta actuación se cierra, además, un círculo, porque el festival que este año volvió sobre las grabaciones realizadas por Alan Lomax en Galicia se cierra con un músico que acaba de participar en un proyecto contemporáneo de reinterpretación de otro archivo etnomusicológico histórico, en esta ocasión procedente de la tradición oral argentina. La actuación de hoy será al aire libre y también de acceso gratuito al público.