El Xeoparque Cabo Ortegal se abre al mundo con trece nuevas rutas

Una de las XeoRutas celebradas la pasada Semana Santa Cedida

Después de revalidar su distinción ante la Unesco, el Xeoparque Cabo Ortegal vuelve a poner sus encantos a disposición de todas las personas que quieran conocer los secretos de un territorio único en el mundo. Así, desde el 17 de agosto al 4 de septiembre se podrán realizar un total de trece XeoRutas de verano guiadas por el geólogo y experto Fran Canosa.

La primera de ellas será la de Praias Negras (seis kilómetros, dificultad alta), el próximo lunes, 17 de agosto, de 10.00 a 16.00 horas; pero también se repetirá el 1 de septiembre en el mismo horario para recorrer la única playa de arena negra no volcánica del planeta. El itinerario de A Lousa (cuatro kilómetros, dificultad baja) se completará al día siguiente, el 18, de 10.00 a 13.30, por el paraje de Penas Louseiras, donde hay rocas de más de 400 millones de años.

La XeoRuta do Arsénico está programada para el 19, de 10.00 a 13.30, guiada por la costa de Valdoviño, mientras que la de O Limo, en la Serra da Capelada, será el 20 de agosto, de 10.00 a 14.00 horas. El 21 será el turno de conocer la Mina Piquito, un yacimiento de cobre ubicado en Moeche al que habrá que acceder en dos turnos: de 10.00 a 11.50 y de 12.00 a 14.00. La visita se repetirá el 4 de septiembre en los mismos horarios.

La XeoRuta dos Cantís (dificultad baja) será el 24 de agosto, la del Cobre al día siguiente y la de Os Cabos el 26, entre Pantín y Valdoviño, para conocer estructuras geológicas como fallas o el vulcanismo explosivo. El itinerario de As Lavas, el 27 de 10.00 a 14.00, llevará a los visitantes por el paseo fluvial de Espasante como punto de partida.

Además, al día siguiente se podrá conocer la ruta de Os Volcáns, con punto de partida en la playa de Picón, en Ortigueira, desde donde comienza un recorrido de dificultad media para llegar a Loiba, donde hace más de 470 millones de años había numerosos volcanes.

Las últimas tres serán la XeoRuta de As Pías, el 31 de agosto de 10.00 a 13.30, entre el castillo de Naraío y la Serra do Forgoselo; la de Toelo, el 2 de septiembre en el mismo horario que la anterior y que incluye una visita al interior de la fortaleza de Moeche, y la de Os Aguillóns, el día 3 de 10.00 a 14.00, con observación de la mayor concentración de eclogitas del planeta y de formaciones geológicas que aparecen en San Xiao do Trebo, en Cariño.