Varios concellos de Ferrolterra y Ortegal toman medidas para hacer frente a la falta de agua

El Ayuntamiento de Cedeira ha decidido cerrar las duchas de las playas Jorge Meis

Las comarcas de Ferrolterra y Ortegal continúan sufriendo la escasez de agua hace semanas. Debido a esta, son varios los ayuntamientos que han decidido tomar medidas para minimizar los efectos que podría llegar a tener un consumo excesivo.

Es el caso de Cedeira, cuyo Concello se vio obligadao a cancelar la Festa da Escuma prevista el pasado martes con motivo de los festejos de la villa. Además, también se procedió al cierre de las duchas ubicadas en los arenales y se han suprimido los riegos en todos los parques públicos y zonas verdes.

A su vez, el ejecutivo cedeirés aconsejó no utilizar agua potable para regar. Tampoco se permite llenar o reponer las de las piscinas particulares, así como lavar los coches o utilizar elementos que impliquen un consumo innecesario. Entre otras cosas esto implica, por ejemplo, utilizar la lavadora o los lavavajillas sólamente si se encuentran llenos.

Por su parte, el Consistorio de Cariño afirmó que está realizando cortes entre las 00:00 y las 08.00 horas en los cascos urbanos de A Pedra, Figueiroa y en el de la propia localidad.

En cambio, Neda ha anunciado que, debido a la “imposibilidade de encher coa auga procedente de Narón e con cisternas o depósito dende o que se abastece ás zonas altas do municipio”, se ha tenido que interrumpir el abastecimiento en O Roxal, O Puntal de Arriba, A Silva, Fábrica do Monte, A Mourela, Escorial, Maciñeira, Cruz do pouso y el área elevada de Casadelos.

Asimismo, el ejecutivo liderado por el socialista Ángel Alvariño aseguró estar trabajando para buscar alternativas, además de haber solicitado ya un permiso a la Consellería de Sanidade para utilizar un camión cisterna que distribuya el líquido entre aquellos vecinos y vecinas que no dispongan de un pozo.

Aparte de estas medidas, el gobierno municipal confirmó que se está haciendo un “acopio de auga envasada”, por si acaso resultase necesario establecer un sistema de reparto para las personas a las que les resulte imposible desplazarse.

Respecto a Valdoviño, el Ayuntamiento ha decidido interrumpir el suministro en las duchas y lavapiés de todas las playas. Según el concejal de Servizos, Benito Vega, la medida se ha adoptado tras detectarse durante estos días “picos de consumo excesivos” superiores a los habituales por estas fechas.

No obstante, el Concello recordó que continúa habiendo agua tanto en las casetas de socorrismo como en los aseos de los arenales del municipio. Dadas las circunstancias, los ejecutivos de las cuatro localidades hacen un llamamiento a sus vecinos para que consuman de una forma responsable.