¿Quiere disfrutar hoy del eclipse en Ferrolterra? 

Varias personas disfrutan de la puesta de sol en la playa Doniños el día gemelo del eclipse, el pasado abril. El arenal será uno de los más concurridos este miércoles Jorge Meis

El día del eclipse solar ha llegado. Ferrolterra vivirá este miércoles un momento histórico, y para el que la población debería estar ya más que preparada, al convertirse en la puerta de Europa, y España, para la observación de este fenómeno astronómico, que hacía más de un lustro que no se producía en la península ibérica.

El eclipse comenzará a las 19.31 horas y alcanzará la fase de totalidad a las 20.28, concluyendo la ocultación del Sol a las 21.22. Una hora y 51 minutos de un espectáculo sin igual que nadie quiere perderse. Pero, para que todo transcurra con éxito, es importante tener muy presentes las recomendaciones sanitarias así como las emitidas por los diferentes Ayuntamientos de la zona, ya que se espera que se produzcan miles de desplazamientos para presenciar el eclipse solar total desde algún punto de la privilegiada geografía ferrolterrana. Todos los concellos, en mayor o menor medida, podrán divisar el acontecimiento; los consitorios situados en el interior desde puntos elevados o espacios despejados, y los de costa en sus miradores, playas, etc.

Lo ideal, como sugieren las administraciones, es no desplazarse y disfrutar del evento astronómico desde la casa de cada uno, pero esto no siempre es posible.

La costa ortegana, al ser el punto más septentrional del país, será también el primer enclave en presenciar la ocultación solar. En el Concello de Mañón, como hacen la gran mayoría de consistorios, publican en sus canales de comunicación una serie de recomendaciones a seguir, recordando que se priorizan los accesos peatonales a los puntos más recomendables como Estaca de Bares, que es el lugar más excepcional. También sugieren como puntos recomendables las playas de Esteiro, Bares y Vilela, el mirador de la Garita de Bares y el puerto de la localidad. Recuerdan, además, que habrá espacios delimitados por personal municipal, donde no estará permitido el acceso.

La administración local de Cariño diseñó un dispositivo de movilidad, habilitando también un servicio especial de autobuses para reducir los desplazamientos en vehículo al faro de Cabo Ortegal, otro de los puntos que se prevé más concurrido, debido a la orientación oeste de su costa y la espectacularidad de su paisaje. El Concello recomienda como punto principal de observación la zona del Campín, en el paseo marítimo, así como los arenales de A Concha y A Basteira, “espacios amplios y con excelente orientación”, como afirman. También se informa que entre las 09.00 y las 16.00 horas se cerrará al tráfico el tramo comprendido entre la Fonte de San Xiao y el cabo. Los vehículos que accedan durante la mañana deberán abandonar la zona antes de las cuatro de la tarde por la vía en dirección al núcleo urbano. Asimismo, entre las cuatro de la tarde y las diez y media de la noche todos los accesos Cabo Ortegal permanecerán cerrados al tránsito de vehículos, para favorecer la movilidad peatonal.

También se bloqueará el paso de coches en la intersección de la carretera de O Limo en dirección a A Vacariza, la pista de Faroleiro-Gargazido y el acceso desde la villa hacia el Cabo Ortegal.

El traslado en autobús se hará desde el cementerio (Tortela) hasta el faro a partir de las 18.00 horas. El servicio será continuado durante toda la tarde, con una frecuencia que se adaptará a la demanda. Para los rezagados, el Ayuntamiento entregará gafas homologadas en la oficina de turismo.

También Ortigueira ha diseñado un completo programa enmarcado en la cita con talleres de divulgación que transcurrirán bajo carpa en la Alameda de la villa, donde también se podrá disfrutar de una retransmisión en directo, en pantalla gigante, del fenómeno, que estará comentada por el meteorólogo Chema Sierra. Además, se propone una ruta vespertina guiada hacia la sierra de Coriscada, en la que los participantes disfrutarán de diversos yacimientos del Neolítico y el propio eclipse solar. Todos los asistentes recibirán gafas homologadas.

El gobierno municipal informa, además, a quienes se decanten por hacer la observación en las playas de la villa, que el servicio de socorrismo se verá ampliado con este motivo.

En Cedeira se propuso como principal escenario para la observación la playa de A Magdalena, que tiene una capacidad aproximada de 5.000 personas. También se habilitará la zona de San Antón de Corveiro, donde se desarrollará un concierto del certamen Jazz de Ría, que arranca hoy en esta emblemática localización cedeiresa. La villa celebra estos días sus fiestas patronales, de modo que se prevé gran afluencia de público a este y otros escenarios concurridos como pueden ser las calas y arenales, la línea de costa o diversos puntos de la Serra da Capelada, como sus miradores o la Garita de Herbeira.

El municipio vecino de Valdoviño, con 25 kilómetros de costa y 17 arenales, dispone de infinitas posibilidades para disfrutar del fenómeno astronómico, resultando “problemático definir zonas específicas de observación o exclusión”, como precisaron desde el Concello. Por tal razón, desde el gobierno municipal ofrecen una serie de pautas y recomendaciones para disfrutar del evento, como el de observarlo siempre fuera del agua, quedando prohibido el baño durante el mismo. También se limitará el acceso de vehículos, salvo casos de emergencia, en los pasos a las baterías de Campelo, faro de Punta Frouxeira, carretera de la costa entre A Ladeira y Marnela y O Baleo, así como el tramo de A Veiga y los caminos y senderos que van a espacios costeros como Punta Frouxeira, Porto Carizo, O Baleo y Punta Chirlateira. El dispositivo especial estará integrado por medio centenar de efectivos entre Policía Local, Protección Civil y servicios de socorrismo y obras.

En la ría de Ferrol, el Concello de Ares propuso en las reuniones de seguridad ante la Delegación del Gobierno que los puntos recomendados para el avistamiento son las playas de Chanteiro y la zona elevada de Montefaro, donde se cortará el acceso a vehículos, permitiendo solo el paso peatonal.

Mugardos pide a sus vecinos que disfruten de esta jornada “con responsabilidad” y se dirige especialmente a quienes lo vayan a hacer desde puntos tan destacados como pueden ser el castillo de La Palma, Punta Segaño o el mirador de Santa Catalina. Voluntarios de Protección Civil ofrecerán información en todo momento.

En Neda, el Concello ha anunciado en las últimas horas la activación de un servicio de autobús que facilitará a los vecinos llegar hasta uno de los miradores más espectaculares de la comarca, como es el de Ancos, que se sitúa en una zona alta cuyo acceso peatonal es exigente, debido a la elevada pendiente. Desde las 17.00 horas y hasta las 19.00 tendrán lugar los traslados de subida, partiendo del IES Fernando Esquío. “Terán prioridade as persoas maiores, con menos posibilidades de afrontar un ascenso a pé a Ancos”, explican desde el Ayuntamiento. No obstante, la villa nedense ofrece otros puntos desde los que disfrutar del eclipse, recomendando como opciones preferentes el campo dos Subarreiros, la zona de Xuvia o el entorno del albergue de peregrinos, zonas con mayor facilidad de acceso en coche.

Finalmente Neda pondrá a disposición de los vecinos un servicio de traslados en autobús hasta el monte de Ancos

Por su parte, el Consistorio de Cabanas propone a los vecinos realizar la observación desde el arenal de A Magdalena, que tiene una capacidad estimada de 3.000 personas. Además, diseñó un programa de ocio paralelo, con charlas y animación desde las 18.30 horas y la actuación de DJ Pukas. Desde la administración local solicitan la colaboración ciudadana para evitar al máximo los desplazamientos, en tanto que la idea pasa por no tener que restringir el paso rodado, salvo que las zonas de estacionamiento habituales se completaran.

Muy cerca, en Pontedeume, las propuestas del Ayuntamiento para la observación son el mirador de la carretera de Centroña, con capacidad para un centenar de personas; el paseo marítimo de la villa, que puede acoger hasta 350, y la playa de Ber, que podría llegar a albergar a 2.000 ciudadanos.

También disfrutarán de la ocultación del sol de hoy en los municipios de interior. En San Sadurniño, al no disponer de medios para activar un dispositivo especial, apelan al sentido común de los vecinos a la hora de desplazarse, sin ocupar lugares de la calzada que no estén habilitados, y decidir con antelación el punto escogido, evitando movimientos de última hora, por ejemplo. Así, recuerdan que los espacios con mejores condiciones para el avistamiento son el parque eólico de Forgoselo (Racamonde); As Penas Louseiras; la zona de Outeiro, en la salida del núcleo urbano hacia Ortigueira; el Pico de Ferreira; As Penas do Rei Mouro (Igrexafeita); Coto Agudo (Bardaos) y, en general, cualquier punto elevado con buena orientación hacia la puesta de sol. El alcalde, Secundino García, hace un llamamiento “á responsabilidade colectiva”, de modo que esta jornada histórica transcurra sin incidentes. También recuerda la importancia de observar el fenómeno en todo momento con gafas apropiadas.

Cerca de allí, en Moeche, el Ayuntamiento ha organizado una observación del eclipse desde el alto de Pena Xacín, dirigida a mayores de 12 años. El recorrido estará dirigido por el guía turístico Ramón Carballeira. El Consistorio también repartió gafas entre la población menor de 16 años. Por otra parte, con motivo del evento, el castillo modestino cerrará sus puertas hoy a las 16.00 horas.

Por su parte, el Concello de Narón publicó una guía con recomendaciones a tener en cuenta para disfrutar de la jornada de observación, al igual que han hecho otros consistorios de la zona como Fene o As Pontes. En el caso concreto del municipio fenés, se controlarán los accesos al coto do Rei, en Marraxón, durante la tarde para evitar contratiempos.

Quienes opten por Valdoviño o As Pontes para disfrutar del eclipse tendrán un aliciente más, ya que las localidades son escenario de dos propuestas del ciclo “Os Concertos da Eclipse”, que promueve la Diputación. En las inmediaciones del lago pontés actuará Treixadura, mientras que en el entorno de la playa de A Frouxeira dará un recital de Luar na Lubre.

Guardia Civil

Las administraciones refuerzan en esta jornada los dispositivos de emergencia para minimizar posibles incidencias. Así, tanto la Xunta como la Delegación de Gobierno en Galicia impulsaron la pasada semana la activación del Cecopi, para la coordinación de las acciones. Solo la Guardia Civil en la provincia de A Coruña desplegará a medio millar de agentes por los espacios que se prevé vayan a ser más concurridos, entre los que se sitúan Valdoviño o Cedeira. Serán unos 500 funcionarios de diferentes unidades los que velen por la seguridad ciudadana en este día que pasará a la historia.