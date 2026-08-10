Desde Canarias hasta el extranjero: los vecinos de Ferrolterra se van de viaje

BTravel asegura que ha aumentado el coste de los viajes con respecto a 2025 Daniel Alexandre

Durante estos meses de verano, son numerosos los vecinos de Ferrolterra que aprovechan el buen tiempo y las vacaciones para salir de la rutina en otros pueblos y ciudades, ya sea en Galicia o en diferentes puntos de España y el extranjero.

Dentro de la comarca, hay una amplia variedad de agencias que ayudan a sus clientes a elegir el mejor destino de acuerdo con sus preferencias y necesidades. Un ejemplo de ello es B Travel, ubicada en la calle Dolores. Una de las profesionales que trabajan en ella, Verónica Orjales, afirma que este año la situación de las ventas es ligeramente peor que en 2025: “Los precios se encarecieron bastante y hay mucha gente de última hora. Pero, claro, los medios están súper caros, en general”, asegura. Concretamente, Orjales explica que el coste por persona aumentó alrededor de “un 20 o 25%”.

Viajes Paco se encuentra en la calle Tierra, a pocos metros del Concello de Ferrol Daniel Alexandre

No muy lejos de allí, en la calle Tierra, se encuentra Viajes Paco. Su director Manuel Pintor señala que, en el caso de su establecimiento, han notado “un pequeño descenso por los conflictos geopolíticos que ha habido”, notándose “cierta incidencia en esos meses”. No obstante, opina que el comportamiento de la clientela no ha variado mucho con respecto al ejercicio anterior.

En esto coinciden Ruth Ojea y Rebeca García, de Organiza Viajes (avenida Marqués de Figueroa, Fene): “Es verdad que 2026 empezó igual que los otros años. Todos fueron en tendencia a subida, pero a partir del conflicto en Oriente Medio, hubo un bajón muy grande. En el segundo trimestre, de febrero en adelante, fue grande; lo notamos mucho”, concreta Ojea. Eso sí, en esta época estival considera que poco a poco se está volviendo a la normalidad.

Organiza Viajes es una de las agencias instaladas en el municipio de Fene Daniel Alexandre

Otro negocio que comparte lo afirmado tanto por Pintor como por Ojea es La Ruta del Viaje, que lleva casi una década ofreciendo en la carretera de Castilla alternativas más exclusivas a su clientela de Narón. Su propietario, José Garrote, concreta que “con el tema de la guerra” la actividad “se paralizó un poco”, pero el sector se pudo ir recuperando progresivamente entre los meses de mayo y junio.

A pesar del contratiempo, Garrote afirma que las ventas durante este ejercicio superan las del anterior: “vamos incrementando nuestra cartera y productos, con lo cual vamos creciendo un poquito más exponencialmente y mejor que el año pasado”, indica.

Perfiles variados

En cuanto a las personas que suelen acudir con más frecuencia a sus instalaciones, Verónica Orjales de B Travel apunta que son sobre todo parejas, recién casados, familias con niños y gente mayor de 60 años. Además, añade que el tramo comprendido entre los 25 y los 40 es con diferencia el que menos visita sus instalaciones. A su vez, destaca que los clientes más jóvenes que visitan la agencia apuestan por viajes especiales, pero no suelen atender a demasiados porque, entre otras cosas, “internet hace mucho daño”.

Por su parte, Manuel Pintor cree que puede haber “cierta tendencia a que la gente mayor siga consumiendo en las agencias porque lo vienen haciendo desde años atrás”, pero también hay “generaciones nuevas que ven la necesidad de solicitar un servicio de viaje” a través de estas, al menos cuando buscan una escapada con todo incluido. Según Pintor, en este tipo de casos siguen acudiendo a los negocios “por la seguridad que puede ofrecer contratar a través de estas empresas”.

La Ruta del Viaje lleva casi una década ofreciendo alternativas más exclusivas Daniel Alexandre

Dada la peculiaridad de La Ruta del Viaje, José Garrote no percibe un patrón generacional que se repita con frecuencia entre su clientela, pues gestionan propuestas poco comunes. “En ocasiones tenemos que coger trenes, barcos, motocicletas... Algo que a veces no está en las guías. Evidentemente nos da mucho trabajo, pero el cliente queda más satisfecho porque se ha hecho justo lo que quiere”, asegura el dueño del establecimiento naronés.

Destinos más demandados

Respecto a las zonas preferidas por los habitantes de la comarca para pasar las vacaciones, hay una gran variedad. Sin embargo, Ruth Ojea de Organiza Viajes asevera que Canarias “sigue siendo el rey”, mientras que el segundo puesto lo ocupan las capitales europeas.

Del mismo modo, desde B Travel están de acuerdo en que las islas son lo más solicitado tanto en el verano como el resto del año, aunque en este periodo las Baleares también están entre las principales demandas. En cambio, Garrote considera que algunas de las rutas más solicitadas en su local son Japón, Ecuador y Argentina.

Las conexiones aéreas influyen en la elección de los viajes AEIG

En lo referente a las zonas extranjeras que han ido ganando peso, Verónica Orjales resalta Tailandia: “a raíz de ponerse un vuelo directo, se abarataron los precios y se nota; mucha gente también aprovecha ese avión para ir a Vietnam o Camboya”. Lo mismo sucede con las aeronaves que parten de Galicia rumbo a Egipto: “van llenas y se reservan con un año de antelación”, especifica.

Por otro lado, Pintor detalla que, debido a la tensión geopolítica, ha habido cierta tendencia a elegir áreas un poco más seguras, tales como el centro de Europa o el Caribe, una región que “sigue vendiendo como en los últimos años”, mientras que Ojea y sus compañeros notan que, en comparación con otros años, Dublín y Cork han conseguido captar mayor atención. A mayores comenta que, a pesar de que los viajes a Marruecos llevan unos años en alza, la llegada del verano reduce la demanda debido a las altas temperaturas que se registran en el país africano.

Las agencias también perciben cambios en la anticipación de los clientes a la hora de buscar destino: “Es verdad que antes había mucha reserva de última hora, pero desde hace un tiempo notamos mucho que cada vez se reserva con mayor antelación, entre enero y febrero”, declara Ruth Ojea. Estos cálculos encajan con lo afirmado por José Garrote de La Ruta del Viaje, pues estima que en su establecimiento la contratación se materializa aproximadamente seis meses antes de la escapada veraniega.

Los vecinos de A Gándara pueden planificar sus escapadas en Böken Viajes Daniel Alexandre

Pese a que las preferencias son determinantes, también lo es el precio. “Depende del presupuesto que manejen. Una familia de cuatro sabe que ahora, en temporada alta, le va a costar una media de entre 800 y 900 euros por persona” asevera Verónica Orjales.

Manuel Pintor considera que las fechas, la duración y el tipo de viaje hacen que varíen los gastos, situándose en torno a “los 400 y 800 euros por cabeza”, aunque matiza que “es difícil” establecer una cifra exacta por la cantidad de factores que entran en juego. En cambio, Ruth Ojea y Rebeca García están convencidas de que, al menos para poder visitar islas o zonas costeras, el importe ronda como mínimo los 700 u 800 por persona.

La agencia ferrolana Viaxes Galitur es otra de las opciones que hay en la ciudad Emilio Cortizas

Aunque cada una dispone de diferentes ofertas, las agencias de Ferrolterra coinciden en que el sector sigue teniendo demanda, pero el comportamiento de la clientela está cada vez más sujeto a la incertidumbre geopolítica, los costes y las conexiones.

A la par, los establecimientos ven en la digitalización un desafío al que hacer frente para que los viajeros sigan apostando por esta clase de negocios u otros instaladas en la zona, como es el caso de Böken (Narón) o Finisterrae y Galitur, ambas ubicadas en la ciudad naval.

Por último, en cuanto a las previsiones para este trimestre, todas se muestran optimistas y tienen la esperanza de que este verano dé sus frutos tras meses de llamadas, entrevistas, gestiones y reservas.