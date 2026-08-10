De Ferrol a Ávila para presentar la comarca como modelo de comercialización de proximidad

Entrevista a Alejandro Martinez Verez Daniel Alexandre

El modelo agroalimentario de Ferrolterra será el protagonista, próximamente, de una defensa doctoral. La ciudad de Ávila acogerá en septiembre la presentación de la tesis del investigador Alejandro Martínez-Vérez, un minucioso trabajo que comenzó en 2024 y que analiza las posibilidades de la comercialización de proximidad tomando a la comarca ferrolana como caso de estudio.

Titulada ‘Creación de una red de comercialización Km 0 en Ferrolterra: sostenibilidad, género e institucionalidad para el desarrollo rural neutro en carbono’, la investigación desglosa el funcionamiento de estos sistemas a través de las perspectivas de productores, hosteleros y administraciones. La elección de esta zona no es casual. Y es que Martínez-Vérez conoce de primera mano la realidad del sector primario gracias a sus 16 años de trayectoria profesional en la comarca. “Nuestro territorio es el mejor, porque es una zona rural muy amplia con una diversidad muy buena, agraria y ganaderamente hablando”, explica.

Este escenario le ha servido como base para una tesis que gira en torno a tres artículos científicos, elaborados en colaboración con la investigadora Cristina Lucini.

Tres ejes

El primero de los estudios ponía el foco en las motivaciones de cada uno de los actores implicados en la cadena de proximidad. A partir de encuestas realizadas a productores, sector de la restauración y a funcionarios públicos, la investigación de Lucini y Martínez-Vérez revela que el éxito del kilómetro cero depende de la colaboración entre estas tres partes, aunque cada una lo percibe de forma distinta.

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Los agricultores ven este sistema como una estrategia vital para la supervivencia de las granjas familiares y la preservación de la identidad territorial, mientras que los restaurantes lo valoran como una ventaja competitiva que garantiza frescura y autenticidad. Para la administración, en cambio, se trata de una herramienta frente a la despoblación y el declive demográfico.

Mientras, el segundo de los trabajos publicados pone de manifiesto que apostar por los productos de proximidad contribuye a reducir las emisiones de CO2 y a avanzar hacia un modelo más sostenible, todo ello teniendo en cuenta los desafíos que plantea la Política Agraria Común (PAC).

El tercero de los artículos presenta un “modelo innovador” que permite evaluar la capacidad de un territorio para implantar con éxito estrategias de desarrollo rural basadas en este tipo de comercialización.

¿Qué es proximidad?

Uno de los aspectos más curiosos del análisis de ambos expertos es el criterio a seguir para que un producto sea considerado de proximidad. “Nos sorprendía muchísimo que para los productores era mucho mayor la distancia que, por ejemplo, para la administración pública o sobre todo la restauración”, detalla Alejandro.

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Así, explica que mientras que la hostelería suele fijar el límite en unos 50 kilómetros y la administración en 25, los productores lo elevan hasta los 80. “Incluso había gente que la fijaba en diez, que por tema de accesos, de carreteras, es inviable en Galicia”.

El papel femenino constituye otro de los ejes centrales de la tesis del investigador ferrolano. En este sentido, el estudio demuestra que la inclusión de género fomenta la innovación y la resiliencia en los sistemas alimentarios regionales. La mujer actúa como elemento vertebrador, algo que Alejandro constata al afirmar que “la mujer siempre fue eje principal de todo en el medio rural. Sin las mujeres no existían las explotaciones agrarias”, asevera.

La investigación de ambos expertos concluye que fortalecer la capacidad institucional y promover la participación igualitaria es indispensable para que el rural sea equitativo y logre afianzar a la población.

Descarbonización

A las puertas de presentar su tesis sobre Ferrolterra –“a más de 500 kilómetros de distancia” comenta entre risas–, Martínez-Vérez trabaja ya en otro artículo para su futura publicación.

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En esta ocasión, adelanta, se centrará en los beneficios del modelo de producción kilómetro cero en zonas de transición energética, como es el caso, por ejemplo, de As Pontes. “Y con resultados tangibles”, sostiene el investigador ferrolano.