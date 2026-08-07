Más de una veintena de festivales y fiestas para este fin de semana en la Ferrolterra

Gulliver Fest Daniel Alexandre

El fin de semana comenzó en viernes para muchas localidades y parroquias de la comarca que celebraron fiestas. As Pontes estuvo de aniversario, el del lago, que se ha convertido en toda una referencia de la localidad, especialmente en estos cálidos días de verano. La zona se convirtió en escenario de actividades durante toda la tarde-noche, desde Fredy Circanelo, a Troula Animación y su espectáculo Psicodelia, el concierto de Galifunk Brass y la música de Chiña DJ.

También el paseo marítimo de Xuvia celebra este viernes dos conciertos con Mondragon y Fórmula V, que reunieron a numeroso público al aire libre.

Concierto de Fórmula V Cedida

Pero este fin de semana son más una veintena los eventos a los que se puede acudir en un recorrido por la comarca. Así, sin salir de Ferrol, los vecinos y visitantes podrán continuar disfrutando de la Ferrol Beer Fest, que se celebra en la plaza de Armas y estará abierta, con oferta de cerveza, foodtrucks y actividades infantiles, desde las 13.00 a las 23.00 horas; así como de Equiocio y toda su actividad deportivo y social en la zona de as Cabazas –Covas–.

En el muelle de Curuxeiras, los niños y niñas tendrán la ‘Festa do grumete’, con hinchables, de seco o de mojado. También habrá talleres de chapas y de pintacaras, finalizando el domingo con la fiesta de la espuma.

El vecino concello de Narón continúa celebrando el festival de cultura viajera Gulliver Fest, en Pedroso, con una amplia programación durante la jornada de hoy y mañana, en horario de mañana y tarde, desde yoga a carreras de orientación, pasando por el teatro y la música hasta la una de la madrugada.

Valdoviño vive un fin de semana especialmente activo con dos eventos destacables el Meiras Land y la bajada de Carrilanas.

El MeirasLand contará con destacados DJ’s –Selecta, Dj Rajobos & Nev, El Cejas, Brunokavi, Telmo Brea, Sebas Rodríguez, Cris Orube o DjCharlie–.y actividad ya desde las seis de la tarde.

En San Mamede, la primera bajada de Carrilanas comenzará a las seis de la tarde y la actividad seguirá el domingo con las bajadas infantiles y de adultos desde las 12.00 horas y hasta entrada la noche.

Pero si algo caracteriza a la actividad de este sábado son las fiestas patronales en un sinfín de parroquias. Si no hay fiesta se celebra, como es el caso de Doniños, el ‘No patrón’, que organiza la AVV de O Lago desde las 20.00 horas, con pinchos, pulpeiro y música del DJ Chisco, mientras que la asociación prrroquial de San Román celebra una prefesta a partir de las 13.00 horas, amenizado por el grupo Arroás.

En O Val –Narón– el grupo Ritmo y la orquesta New York serán los encargados de amenizar sesión vermú y verbena. En Perlío celebran sus fiestas este sábado con D`Vicio, en la sesión vermú, y Origen, por la noche; mientras que en Ares honran a San Roque, con festejos todo el fin de semana. Este sábado será el turno de la XXXIV Milla Urbana, pasacalles y actuación de Nuevo Plan en la Praza da Igrexa y mañana actuará La América de Vigo.

También en San Sadurniño celebran esta festividad, hoy con el grupo Pasion (vermú) a la que se le suma la Orquesta Galilea, para la verbena.

En Vilarrube celebran Santa Filomena con Escaparate, a la que suma Panorama City, por la noche; y el domingo 9, con Alambique y Tania Veiras.

La parroquia cedeiresa de San Román celebra su patrón sábado y domingo, con partido solteros contra casados y música de Veneguay y Caramba.

En Boebre, Pontedeume, la playa de Ber acogerá –21.00 h– la Festa do Verán, con sardiñada y música del DJ Corón y D`Luxe.

En Couzadoiro, Ortigueira, honran a San Salvador con fiesta, a cargo del dúo Xilo y Carlos, con sesión vermú y verbena; y en O Barqueiro, Mañón, celebran la Romaxe de Santa Rosa que este sábado traerá a Dinastía y La Noria como animación musical.

La Festa mariñeira de Cariño de hoy –con productos del mar, a partir de las 20.00 horas– y el Festival de Habaneras de Ortigueira –20.00 horas, desfile; 21.00 actuaciones– son otras opciones para este sábado.

El domingo 9, entre otras citas, se celebra la recreación de la malla en Esmelle –Ferrol–, desde las 12.00 horas; y la Festa da Cabria, en Redes –Ares– desde las 11.00, con demostración a las 13.00 horas.