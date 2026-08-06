Seitura 22 pone en marcha un nuevo programa para apoyar las ferias con productores del territorio

La directiva de la entidad, en una reunión Jorge Meis

El Grupo de Desenvolvemento Rural Seitura 22 ha activado recientemente un nuevo programa de apoyo tanto a la organización como a la celebración de ferias, concursos y exposiciones que cuenten con productores agroalimentarios pertenecientes a su ámbito territorial.

La iniciativa, enmarcada en el plan Terralimenta, que impulsa la Fundación Daniel & Nina Carasso, tiene como principal objetivo promover el producto de temporada y proximidad.

Según la entidad, se podrán beneficiar del programa las entidades locales de Ferrolterra, Eume, Ortegal, Miño y Vilarmaior que organicen este tipo de eventos durante lo que queda de año. El presupuesto total es de 6.000 euros, mientras que la cantidad máxima por ayuda es de 2.000. Por otra parte, la concesión se efectuará en régimen de concurrencia no competitiva hasta que se agote el crédito disponible para la iniciativa.

Desde Seitura 22 señalan que los Concellos interesados deberán enviar un correo electrónico a info@seitura22.gal adjuntando el modelo de solicitud y una pequeña memoria que detalle la actividad propuesta. A su vez, recuerdan que sólo se valorará una petición de cada entidad, pero se podrían llegar a tener en cuenta un total de dos si todavía quedase presupuesto.