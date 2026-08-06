Colchones, escombro y muebles: la “epidemia” que asfixia Ferrolterra

Todo tipo de materiales, enseres y mobiliario junto a uno de los contenedores de la avenida Médico Cebreiro de Neda Daniel Alexandre

Las calles y pistas de Ferrolterra se enfrentan a un problema creciente, sobre todo en esta época estival, que trae de cabeza a las administraciones locales y que ensucia la imagen de los municipios: el abandono indiscriminado de enseres y voluminosos.

Pese a las campañas de concienciación, la estampa de muebles viejos, electrodomésticos o neumáticos apilados junto a los contenedores de basura –o en parajes más aislados, en el caso de la zona rural– se ha convertido en algo habitual, en mayor o menor medida, en cualquiera de los 20 municipios que componen Ferrol, Eume y Ortegal.

Esta muestra de incivismo contrasta con las facilidades que aportan a sus vecinos y vecinas los Concellos. Entre ellas figuran el servicio de recogida previo aviso, puntos móviles itinerantes por las parroquias u otros fijos como los ubicados en Vilar do Colo –que da servicio a tres localidades diferentes– o Ferrol, Narón u Ortigueira, entre otros.

Doce toneladas en un mes

Entre los municipios más afectados por esta práctica prohibida y sancionable se encuentra Valdoviño. El concejal de Servizos, Benito Vega, ilustra la magnitud del problema aportando cifras. “Solo el mes pasado se recogieron 34 toneladas. De esas, doce fueron sin previo aviso”, lamenta el responsable municipal, incidiendo en que la situación obliga a los operarios del servicio a retirar “una media de diez o doce colchones al día”.

El Ayuntamiento dispone, además, de un servicio de retirada de desperdicios de jardinería. “Un día a la semana se dedica en exclusiva un camión grande a recoger restos de poda. Pues si vas por las pistas de la parcelaria, te encuentras de todo”, censura el concejal.

Estado de uno de los contenedores del municipio, este jueves Concello

El edil apunta, asimismo, que los camiones de recogida de enseres deben desplazarse hasta As Pontes para vaciar la carga, perdiendo más de una hora por viaje, y señala la dificultad para identificar a los infractores. “La gente nos dice que ve furgonetas pero no saben si estaban o no rotuladas o qué matrícula tenían”, indica Vega.

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Esta misma frustración la comparten en la localidad fenesa. Cristina García, la responsable del área de Medio Ambiente, sostiene que “a empresa que se encarga da recollida coméntanos que Fene é un caso terrible. É unha desgraza, pero é así”, reconoce.

Pese a que desde el ejecutivo que dirige Sandra Permuy llevan tiempo informando sobre las prestaciones del Punto Limpo de Vilar do Colo –operativo desde enero de 2025, tras una década de tramitación, y compartido con los Ayuntamientos de Ares y Cabanas–, “tristemente as rúas amañecen calquera día da semana, non necesariamente, o día de botar os enseres, con todo tipo de obxectos e moitas veces en cantidades esaxeradas”.

Residuos acumulados junto a los contenedores Daniel Alexandre

Esta situación, apunta la edila, afecta a la planificación diaria del servicio y a su correcto funcionamiento. “Nós temos un horario que hai que cumprir, porque despois hai que levar todo iso ata As Pontes. Se eu encho un camión na primeira parada, xa non podo facer todo o percorrido”, indica la responsable municipal, que sostiene que, ante esta circunstancia, muchas veces echan mano de la colaboración ciudadana.

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“Hai veces que, tristemente, tes que buscar axuda dos veciños para que, cando vexan que alguén vai depositar algo, collan a matrícula”.

Ayuda

Ante esta problemática, las redes sociales de los Ayuntamientos se han convertido en grandes aliadas para apelar a la cooperación de la ciudadanía y para recordar que estas conductas pueden dar lugar a la imposición de sanciones.

Uno de los últimos Consistorios en utilizar los canales oficiales para este fin ha sido el de Mugardos. Junto a una fotografía en la que se podía ver todo tipo de objetos, el ejecutivo lamentaba que “a pesar de que a maioría da veciñanza cumpre co procedemento establecido, nas últimas semanas detectáronse varios puntos de depósito de enseres sen comunicación previa ao Concello”, expuso el gobierno que dirige Juan Domingo de Deus, añadiendo que, para más inri, “en todos os casos, cun número elevado de obxectos, moi por riba do límite de cinco enseres permitido por domicilio”.