Beatriz González, gerente del Punto Limpo de Vilar do Colo | “A cidadanía está concienciada”
La responsable de Coregal explica que los restos de obra y los muebles son los más depositados en las instalaciones, que comparten Fene, Ares y Cabanas
O Punto Limpo de Vilar do Colo dá servizo, dende xaneiro de 2025, aos veciños e veciñas dos municipios de Fene, Ares e Cabanas. A xerente de Coregal explica que a maioría dos residuos depositados nestas instalacións valorízanse posteriormente.
Que é o que se fai exactamente no Punto Limpo?
Alí hai unha persoa encargada de xestionar e de recepcionar aos cidadáns que veñen depositar os seus residuos domésticos. Pregúntaselles un pouco que material traen, onde o deben depositar para que a súa separación sexa adecuada... e para a súa correcta xestión. Unha vez que van quedando nos seus habitáculos ou nos seus recipientes correspondentes, despois son valorizables.
Cre que esas preguntas son as que botan para atrás á xente á hora de non acudir ao Punto Limpo?
Para nada. Nós o que pretendemos é que se xustifique que realmente se pertence a algún destes tres concellos, que non poida ser unha empresa nin calquera outra persoa que estea facendo un uso incorrecto dun servizo que están prestando os municipios.
Nota que cada vez se empregan máis estas instalacións?
Nós si que estamos vendo un incremento da xestión, tamén porque por parte dos Concellos fíxose bastante publicidade, moitas campañas de sensibilización, e iso tamén axuda moito. En todo o 2025, máis ou menos xestionamos unhas 175 toneladas. No que levamos do 2026, con datos de xullo, xa imos en 120 e cos meses que quedan, si que se está aumentando esa xestión.
De onde proviñeron, fundamentalmente, eses residuos?
O 53% de Fene, o 30% de Ares e o 17% de Cabanas. Nestas cifras hai que ter en conta, por exemplo, o número de habitantes de cada localidade ou que o municipio fenés está máis preto que o aresán, por exemplo.
Que é o que máis leva a xente?
Restos de cando se fai unha obra doméstica, o que nós lle chamamos entullos. Despois tamén se leva moito moble, dos que sacamos bastante madeira... Lévanse ademais pequenos electrodomésticos como teles ou lavadoras.
E que se fai despois con todas esas cousas e materias das que se desfai a xente?
Todo ese residuo vaise separando por xestión e a maioría aprovéitanse. Mándase a empresas especializadas que valorizan os materiais: a madeira, a chatarra, o plástico...
Hai algún material que non se poida depositar en Vilar do Colo?
Si, claro. Cada Punto Limpo ten unha autorización da Xunta de Galicia, de Medio Ambiente, onde che di que residuos xestionar. Temos tamén un cartel na entrada no que se especifica pero, se o cidadán non o sabe, para iso está tamén a persoa que está alí, para informar.
Como xerente deste tipo de instalacións, nota máis concienciación por parte da sociedade?
Si. Como consumidores e cidadáns, cada día temos máis información polas redes sociais dos servizos que nos están prestando os nosos Concellos, que están facendo un esforzo. Nomeadamente, a xente que empeza e que ten a súa nova casa. Penso que intentamos usar ese tipo de xestión e que eses verquidos incontrolados non representan a toda a cidadanía.