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Ferrolterra

Seitura analiza los 59 proyectos que optan a las ayudas Leader, que podrían movilizar nueve millones

El GDR valora la respuesta que ha tenido la presente convocatoria

Redacción Ferrol
05/08/2026 19:42
Imagen de archivo de una charla de Seitura 22 en Narón
Imagen de archivo de una charla de Seitura 22 en Narón
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El Grupo de Desenvolvemento Rural Seitura 22, presidido por José Manuel Rey Varela y gestionado por Miguel Teixido, analiza los proyectos presentados a la última convocatoria de los fondos Leader, que podrían llegar a movilizar cerca de nueve millones de euros. Así lo anunció el Consistorio ferrolano, remarcando el interés generado por estas subvenciones para impulsar nuevas iniciativas económicas y sociales en la comarca.

De las 59 propuestas presentadas, diez se corresponden con iniciativas de alojamientos turísticos; nueve con proyectos relativos a la incorporación a la actividad agraria –o de transformación y comercialización de producto local–; seis directamente ligados a la eficiencia energética; y dos no productivos vinculados al “compostaxe descentralizada e inserción sociolaboral”, expone el ejecutivo de Ferrol.

Un instante de la asamblea, presidida por José Manuel Rey Varela

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Desde Seitura 22 valora la respuesta que ha tenido esta convocatoria, sobre todo, si se tiene en cuenta que duplicaba el importe de la anterior al disponer de 1.043.000 euros. También teniendo en cuenta, apunta el Ayuntamiento, que el número de solicitudes “superou amplamente o número de anteriores edicións grazas á implicación dos Concellos e entidades asociadas na difusión das axudas”.

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