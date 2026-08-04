Neda prohibirá el acceso en coche al mirador de Ancos el día del eclipse total de sol

Vistas de la ría de Ferrol desde el mirador de Neda Jorge Meis

Con el objetivo de evitar “colapsos circulatorios”, el Ayuntamiento de Neda prohibirá el próximo 12 de agosto, día del eclipse total de sol, el acceso en vehículo al mirador del monte de Ancos, uno de los puntos de la comarca con mejor visibilidad de la ría de Ferrol.

Desde el gobierno que dirige Ángel Alvariño explican que se ha tomado esta decisión “tras valorar a capacidade das pistas de acceso e o limitado espazo para estacionar”, por lo que recomienda a vecinos y vecinas, así como a los visitantes que lleguen a la localidad para disfrutar de este fenómeno astronómico, subir a pie hasta la cima.

En este sentido, se cerrarán en esa jornada las vías de entrada tando desde la zona de Casadelos como desde la parroquia de Anca. Además, el Consistorio plantea otros lugares de observación en la localidad, como el campo de Os Subarreiros o el entorno del albergue de peregrinos, en la zona de Xuvia, “dúas localizacións con maiores facilidades para aquelas personas que decidan acudir en coche”.

Por último, el gobierno local incide en la necesidad de cuidar la salud ocular, recordando la obligación para ello de contar con gafas homologadas –que cumplan con la normativa ISO 12312-2– y hacer observaciones en intervalos que no superen los 30 segundos. Otro de los aspectos a tener en cuenta son los filtros solares para cámaras y móviles, ya que prescindir de ellos podría dañar las ópticas de los aparatos.

Pena Xacín

Por su parte, el Concello de Moeche plantea la posibilidad de participar en una ruta guiada que culminará en lo alto de Pena Xacín, en el extremo nordeste del valle modestino.

La iniciativa se dirige a mayores de doce años y estará conducida por el guía turístico Ramón Carballeira. El ejecutivo que dirige Beatriz Bascoy explica que las plazas están limitadas a 30, por lo que las personas interesadas deben inscribirse previamente –a través del enlace disponible en la página web municipal–.

El precio de la actividad, que se iniciará en aparcamiento de la carretera provincial DP-4907 –en un recorrido de dificultad media y una distancia de unos 300 metros– comenzará a las 19.00 horas.

Además, el Consistorio repartirá entre los jóvenes menores de 16 años gafas protectoras para observar el eclipse. Pueden recogerse en la Casa do Concello hasta el próximo día 10.