Ferrolterra dispondrá de más de 187.000 euros para actividades de promoción económica

El Oenach Atlántico de Sedes se celebró el pasado fin de semana Daniel Alexandre

La Diputación de A Coruña acaba de hacer pública la concesión definitiva de las subvenciones a municipios de menos de 50.000 habitantes para que lleven a cabo actividades de promoción económica durante 2026, con una aportación conjunta de 962.953,75 euros.

Entre los beneficiarios se encuentran diez Ayuntamientos de Ferrol, Eume y Ortegal, que dispondrán en su conjunto de una aportación de 187.031,03 euros –la misma cantidad que se había adjudicado provisionalmente–.

Así las cosas, cabe recordar que Ares contará con 9.720 euros para la realización de las alfombras florales del Corpus, que se celebraron el primer fin de semana de este mes de junio.

La Diputación apoya con 187.031 euros actividades de promoción económica en Ferrolterra Más información

Por su parte, Cedeira dispondrá de 9.900 euros para la VII edición del Concurso de Tapas de Outono, mientras que Fene empleará 10.000 euros para diversas propuestas de dinamización del sector económico y turístico.

En Mañón, la cuantía asignada por el organismo provincial para la XXXVI Festa do Marisco da Ría do Barqueiro alcanza los 17.284 euros, mientras que a Moeche le corresponden 8.505 por su afamada Feira do Queixo.

Mientras, la Festa do Polbo de Mugardos recibirá una ayuda de 30.000 euros, misma cantidad que se llevará el Ayuntamiento de Narón para el XV Oenach Atlántico –que tuvo lugar, precisamente, el pasado fin de semana– y el de Neda para la Festa do Pan, que llegará al municipio a principios de septiembre.

Por su parte, Pontedeume contó con 26.869 euros para el II Feirón do Queixo y San Sadurniño con 14.762,28 para la Feira da Plantación, la Feira Rural y la campaña ‘Polo Nadal, consumo local’.

Cariño se quedó fuera de estas aportaciones para la Festa da Caldeirada al no alcanzar la puntuación exigida.