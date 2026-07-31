Zapato cómodo para un fin de semana de fiestas por Ferrolterra, Eume y Ortegal

Festas do Mar, en Ares Cedida

Empieza agosto y aún con la resaca festiva de un julio de no parar arrancan ya nuevas verbenas, celebraciones gastronómicas y festivales musicales para animar un inicio de agosto que, al coincidir en fin de semana, no da lugar al descanso.

Quienes inician sus vacaciones pueden sacar la agenda y comenzar a apuntar sus primeras opciones sin salir de Ferrol. El muelle es uno de los lugares animados este fin de semana y hasta el lunes incluido por el Mercado medieval, que ofrece puestos de venta y actividades musicales y teatrales en la zona portuaria de Ferrol Vello.

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El concello de Fene celebra uno de sus más emblemáticos festivales, el Felicia Pop, que abrió el viernes sus puertas pero este sábado 1 convierte el Parque da Hortiña en espacio musical desde el mediodía. Así, a las 12.30 horas actuará el grupo compostelano The Homens, en una actuación libre y gratuita, organizada por la concejalía de Cultura del Concello fenés, con la colaboración del programa Cultura no Camiño, de la Xunta.

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Ya por la noche será el turno de Todo el largo verano –21.40 horas–, Bule –22.40– y Lolas –23.40 horas–. Mi Vida Rosa a la 01.10 horas dejará paso a The Meows, a las 02.40 horas, que podrá el broche al festival.

En Ares están en plena celebración de las Festas do Mar, y con mucho humor David Perdomo fue el viernes el encargado del pregón, que continuó con el chupinazo para anunciar el encierro taurino y una gran fiesta gastronómica.

El fin de semana estará cargado de actividad en la villa aresana. Los niños y niñas dispondrán de la tirolina gigante y rocódromo en la plaza Rosalía, a la que seguirá la cucaña –16.30–, la Batukada –con Kilomberos de Montealto, en el paseo marítimo– o el concierto del grupo musical Assia –23.00 horas–. La fiesta continuará hasta altas horas con Disco Móvil CDC.

Misa, procesión, cantos de taberna, baile regional y moderno o actuación de la orquesta Panorama City son solo algunas de las citas del domingo de las Festas do Mar.

Muy cerca, en Mugardos, son los mayores los protagonistas de la actividad festiva. El parque de Beiramar acoge en la tarde de este sábado –a partir de las 18.30 horas– su Xuntanza de Maiores, que, para poder tener todo preparado, requiere de inscripción previa.

En el concello de Monfero, se celebra el San Fiz, desde este sábado hasta el lunes.

La sesión vermú de este día 1 correrá a cargo del grupo Eureka, que repetirá por la noche, junto a Euphoria.

El domingo será D’ Luxe la que anime el mediodía y, por la noche, actuarán Saudade y Panamá. El lunes se despiden con la música de Dilema, Cayenna de Gijón y Charleston Big Band.

Cabanas lleva celebrando Santa Marta desde el miércoles y en la jornada de este sábado a partir de las 21.30 horas habrá actuaciones en directo de The Broken Peach, The Women Boss, Trío Tal para Cal y Virtual Proyect.

Mañana domingo se disputará la XXXIII Cross Popular delPiñeiral de Cabanas y habrá vermú con Álex y desde las 15.00 horas, comida popular.

Cariño celebra en la Praza Roxa su Festa da caldeirada e da sardiña lañada. La degustación de los productos estrella comenzará este sábado a las 13.30 horas y los asistentes podrán degustarlos a precios populares.

También en la parroquia cariñesa de Sismundi están de fiestas patronales los días 1 y 2, con actuaciones de grupos como Antha o el dúo Crazy. Mañana domingo se celebra la jira campestre, que estará amenizada por Nordeste Callado.

Pero si una villa tiene un agosto movido esta es la de Cedeira, que antes de honrar a la patrona calienta motores sábado y domingo con la Festa do percebe, que prevé despachar unos 600 kilos en raciones, que se servirán a 20 euros.

La cita es en la carpa instalada en el puerto y durante la celebración funcionará un tren turístico gratuito con viajes desde la plaza de Galicia hasta el muelle. Los horarios de comidas son de 12.00 a 17.00 horas. En Area Longa habrá fiesta acuática y el domingo hinchables y kayaks.

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Pero no todo es gastronomía, el fin de semana se lleva a cabo el festival Discalzos, en la plaza Floreal, con actividades en esta jornada de sábado desde las ocho de la tarde, entre las que se incluye la ludoteca Brincadeira y un payaso, antes de las actuaciones musicales.

El festival contará con una variada propuesta artística de diversos géneros: Banda Música Vila de Cedeira, Nito Serrano y Lapurasangre, Vimbio, Prieto Picado, Peter Punk, The Koi, Os Benignos y Roupa Vella.

Dos parroquias cedeiresas también celebran fiestas este fin de semana. Se trata de Esteiro, que conmemora el San Félix; y en el lugar de A Carballa, Montoxo, honran a San Ignacio.

Las fiestas de Esteiro traerán a su sesión vermú al dúo Venegüay y, por la noche, la música volverá a ser la protagonista con la Fiesta de la Queimada, una velada amenizada por actuaciones musicales de los dúos Venegüay y Boreal. El domingo la fiestas se despiden al ritmo del dúo Caramba.

Por su parte en Montoxo, la jornada comenzará a las 13.30 horas con la misa solemne con procesión, seguida de la actuación de la Rondalla Cedeira. Posteriormente, la sesión vermú estará amenizada por la formación Mardavila. Para culminar el día, a partir de las 23.00 horas, se podrá disfrutar de una verbena a cargo de Mardavila y Dilema.

El domingo 2 las actividades se iniciarán a las 14.00 horas con la sesión vermú larga con el trío Karma