Casa 47 abre nueva convocatoria de viviendas de alquiler asequible en Ares y Cedeira

Habitación de una de las viviendas ubicadas en Ares Casa 47

La Entidad Estatal de Vivienda Casa 47 ha abierto una nueva convocatoria para acceder a un total de 99 viviendas en régimen de alquiler asequible en diferentes municipios de las provincias de A Coruña y Lugo. En el caso concreto de Ferrolterra, once hogares se ubican en el concello de Ares, mientras que nueve se localizan en Cedeira.

Los inmuebles disponibles cuentan con una superficie que va de los 30 metros cuadrados a los 162 y el precio oscila entre los 350 y los 705 euros mensuales, siendo la renta media de 6,24 euros por m2.

Quienes estén interesados en formalizar una inscripción podrán hacerlo hasta el próximo 10 de septiembre en la web. En dicho dominio pueden consultarse también los detalles, con una ficha individual de cada una de las viviendas –con fotografías y ubicación, coste del alquiler y renta anual de la unidad básica de convivencia que puede acceder a la misma–.

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Desde la entidad explican que el contrato podrá durar hasta 75 años, contando con un alquiler inicial de 14, con prórrogas automáticas de siete anualidades “siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones”.

Entre los requisitos para acceder a estas viviendas figura no tener otro en propiedad y disponer de unos ingresos conjuntos entre 2,5 y 7,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).

Los hogares se asignarán por sorteo ante notario, en el que se elegirá un número de solicitud al azar a partir del cual se ordenará el resto. Estas 99 viviendas en Galicia forman parte de una convocatoria más amplia que suma un total de 645, recuperadas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).