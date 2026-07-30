Todos a una para lograr que el Xeoparque Cabo Ortegal revalide el reconocimiento mundial de la Unesco

Foto de familia en el acto celebrado en la tarde de este viernes en el entorno del faro Diputación

En conjunto, de común acuerdo y con un mismo objetivo: mostrar su respaldo para que el Xeoparque Cabo Ortegal logre revalidar el reconocimiento por parte de la Unesco, que ostenta desde 2023.

El entorno del faro albergó este jueves por la tarde un acto de apoyo al territorio –compuesto por los municipios de Cariño, Cedeira, Cerdido, Moeche, Ortigueira, San Sadurniño y Valdoviño–, que contó con la presencia de responsables del Gobierno –el subdelegado en A Coruña, Julio Abalde–, la Xunta –la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y la delegada territorial en Ferrol, Martina Aneiros–, la Diputación de A Coruña –el vicepresidente, Xosé Regueira– y de los distintos municipios implicados en el proyecto.

Cabo Ortegal: con paso firme para lograr revalidar su estatus de Xeoparque Más información

Esta señal de unión entre instituciones coincidió con la visita, esta semana, de dos expertos auditores que, durante cuatro intensos días, conocieron de primera mano el trabajo realizado en el Xeoparque en los últimos cuatro años. De su informe dependerá ahora que el territorio revalide su estatus internacional.

Unión

Julio Abalde destacó la importancia de esta candidatura “como unha oportunidade para reforzar un modelo de desenvolvemento sustentable que combina a conservación deste espazo coa dinamización económica e social da comarca”. El representante del Ejecutivo central recordó además el apoyo económico del Estado al proyecto, con 1,5 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Por su parte, Ángeles Vázquez aseveró que el reconocimiento de Cabo Ortegal como Xeoparque supone una “oportunidade estratéxica” para la promoción exterior y el desarrollo sostenible de la zona, ensalzando el trabajo desarrollado por la asociación que gestiona el territorio, “nun exemplo de cooperación e compromiso”, remarcó.

La titular del departamento autonómico hizo hincapié en el “traballo sólido, constante y eficaz” que se ha llevado a cabo en estos últimos años, y añadió que “é a demostración de que protexer o noso patrimonio natural é perfectamente compatible con crear riqueza, dinamizar a economía local e mellorar a calidade de vida da veciñanza”.

La semana de los Geoparques Europeos se vivirá en el de Cabo Ortegal con 20 actividades gratuitas Más información

Mientras, Xosé Regueira incidió en la “mostra de unidade e compromiso dun proxecto estratéxico” que representa el acto celebrado este jueves y remarcó la implicación del organismo provincial con la conservación del patrimonio geológico, natural y cultural de la comarca.

“O Xeoparque Cabo Ortegal é un exemplo de como a cooperación entre administracións e o traballo conxunto do territorio permiten converter un patrimonio único nun motor de oportunidades para o rural”, apuntó.

Auditoría

Cabe recordar que los evaluadores de la Unesco –la italiana Alessia Amorfini y el turco Ahmmet Serdar Aytaç– llegaron al territorio a principios de semana para comprobar in situ, durante cuatro días, el avance que ha experimentado el proyecto desde el primer reconocimiento hace cuatro años.

Visita de los evaluadores a las instalaciones de A Fusquenlla Leandro Paz

En estos días, tuvieron la oportunidad de conocer no solamente la riqueza geológica de la zona, sino también la gobernanza administrativa, la implicación de los vecinos y vecinas con el Xeoparque o el apoyo decidido de entidades y empresas locales a esta iniciativa.