Los ocho arenales naturistas de Ferrolterra: de Pontedeume a Mañón pasando por Ferrol, Narón y Valdoviño

Playa de Insua, en el municipio de Pontedeume Turismo de Galicia

Con el mes de julio mediado y unas temperaturas que nos han dejado sudando la gota gorda, pocos habrán que no hayan pisado alguna de las playas de Ferrolterra para refrescarse. Hay decenas donde elegir, tanto si lo que se buscan son grandes arenales o pequeñas calas escondidas de las aglomeraciones. Entre las segundas, algunas de ellas se han convertido en auténticos paraísos para el colectivo naturista, cuyas organizaciones oficiales destacan un total de ocho destinos de las comarcas para practicar nudismo.

La Asociación Naturista de Galicia (Naturigal) enumera cuatro en su página web para dar facilidades a sus usuarios. En primer lugar, en el municipio de Pontedeume está Insua, de la que valoran que es “una joya escondida, pequeña, tranquila y rodeada de naturaleza” donde son muchos los que van a disfrutarla sin ropa. “Es un espacio respetuoso, íntimo y alejado del turismo masificado”, inciden, perfecta para aquellos que buscan “un lugar menos expuesto que la costa abierta”.

Textil medio bajo

En Ferrol, la entidad recomienda Lumebó, la cala que está al sur de Penencia, asegurando que se trata de un lugar “salvaje y aislado, de unos 100 metros de longitud, con arena dorada y formaciones rocosas de gran belleza que parecen esculturas naturales”. Apuntan que tiene “baja ocupación y presencia textil media”, además de un “ambiente muy tranquilo”.

Lumebó tiene también tradición y es una de las mejor valoradas de Ferrolterra Jorge Meis

Ya en el municipio de Valdoviño escogen Vilarrube, el rincón más al norte del arenal, donde sostienen que se ven pocos bañadores y se conforma una “hermosa ensenada en la ría de Cedeira con aguas tranquilas, ideales para el baño”.

Finalmente, en Mañón, hablan de la playa nudista de Bares, también conocida como O Coído, “una pequeña cala situada junto al puerto, de acceso a pie y rodeada de naturaleza salvaje”. Recuerdan que “no está señalizada oficialmente, pero es frecuentada desde hace años por personas que practican el nudismo en un entorno tranquilo y respetuoso”.

Por su parte, la Federación Española de Naturismo incorpora a su mapa cuatro enclaves de nuestras costas, dos de ellos en Valdoviño. El primero, O Baleo que “permite el nudismo y tiene una cala más pequeña, accesible durante la marea baja, que es frecuentada a menudo por nudistas”. Asimismo, destacan que “a pesar de las fuertes olas y vientos que pueden hacer que sea potencialmente peligrosa, sigue siendo una opción popular en días ventosos”.

La cala que se ve a la izquierda de Baleo es una zona frecuentada por naturistas Turismo de Galicia

El segundo en el mismo municipio es Porto Carrizo, adyacente a Pantín. “Recogida, de arena fina y tranquila, tiene poca gente y el Concello la declaró nudista en 2010”, sostienen, reiterando que “aunque se pueden recomendar playas para hacer nudismo, no se pueden declarar pues no tiene sentido autorizar lo que no está ni puede ser prohibido”.

Ferrol y Narón

De vuelta a Ferrol, en su listado aparece Ponzos, en Covas. Su esquina norte, A Ferruxeda, conserva una larga tradición y es un lugar idílico de “arena blanca y vegetación abundante; sin embargo, los visitantes deben tener precaución, ya que el mar abierto puede ser algo peligroso”, advierten.

Porto Carrizo, al lado de Pantín, es otro de los lugares señalados Turismo de Galicia

Finalmente, la octava playa destacada es Lopesa, en Narón, “de apenas 20 metros y que desaparece con marea alta”. Inciden en que tiene un mal acceso y “como muchas poco accesibles, se consideran nudistas”, también al estar poco frecuentada.

El secretario de Naturigal, Carlos Rubio, explica que señalizar arenales por parte de estas entidades “es por tradición porque las playas naturistas no lo son porque alguien las haya acondicionado. Son puntos que se han ido popularizando y, de hecho, es un listado vivo porque se van moviendo las costumbres. Es decir, si, de repente, ya no hay nadie que haga nudismo allí o se llena de gente, buscamos otra”.

“De hecho”, continúa, “nosotros las llamamos playas de tradición nudista”, aclara, y ahonda en que el concepto de naturismo es mucho más amplio y supone vivir en consonancia con la naturaleza y el medio ambiente, y el nudismo “es, simplemente, quitarse la ropa. Puedes ser naturista sin ser nudista y viceversa. Es algo un poco complicado”.

La esquina norte de Ponzos es A Ferruxeda, una histórica playa nudista Jorge Meis

En todo caso, confirma que sus rincones favoritos suelen ser los que cuentan con un acceso difícil que persuade a las masas y que el colectivo no está muy a favor de señalizarlas. “El Concello es muy complicado que ponga un cartel porque, por un lado, suelen vandalizarlos y, por otro, siempre generan polémica”, reconoce Carlos Rubio. Y es que, en pleno siglo XXI, quitarse la ropa al completo en los arenales sigue siendo tabú para muchas personas.

“Tú no puedes negarle el paso a nadie”, recuerda, “las playas son libres para todo el mundo”, pero sí admite que “no llevamos muy bien, si es una playa de tradición nudista, que vengan en bañador. Ellos pueden ir a cualquiera, nosotros no. Entonces, sí las defendemos con uñas y dientes aunque sin llegar al mal rollo, simplemente no dejamos de ir para reivindicarlas porque ya son pocas y hay que conservarlas”, reflexiona el secretario de Naturigal, que aborda también otras cuestiones que merman su libertad, como los llamados “mirones” que no dejan de ser acosadores con todas las letras.

Acosadores

“Tuvimos una queja hace poco, de una mujer que estaba en una playa y un hombre estaba mirándola de forma discriminada. Nosotros, como colectivo, debemos defender nuestros derechos y apoyarnos para que nadie se sienta incómodo. O sea, no se trata de llegar a las manos, sino de tratar de disuadirlo y enfrentarse para decirle que lo que está haciendo no es lícito. Lo que suele pasar cuando lo haces es que se van”, afirma.

¿Y llaman a la Policía? “Alguna vez se ha hecho, sí, pero lo que suele pasar es que cuando llega la patrulla, ese individuo ya no está allí porque te ve llamando por teléfono y se escapa. Si todavía lo encuentran, le toman los datos porque, al final, está llevando a cabo un acoso a una persona indefensa”, precisa el de Naturigal, una entidad que busca también “impulsar un cambio de actitud de la sociedad hacia el desnudo, promoviendo que se considere un estado natural, ajeno al ámbito sexual, publicitario o reivindicativo”.