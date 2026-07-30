Entidades deportivas de la comarca reciben casi 105.000 euros de inversión autonómica

La representante de la Xunta visitó las instalaciones de Un Paso Adelante Cedida

La Xunta de Galicia anunció este jueves que este año apoya financieramente a un total de 98 clubs y asociaciones deportivas de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. En concreto, las entidades cuentan con una inversión de 105.000 euros.

Con motivo de estas ayudas, la delegada territorial del ejecutivo autonómico en Ferrol, Martina Aneiros, visitó las instalaciones de uno de los beneficiarios, el club de baile deportivo Un Paso Adelante (UPA), ubicado en el municipio de Narón. Allí mantuvo un encuentro con su directora, Sandra García, y las jóvenes que forman parte del grupo Revolution UPA, ganador en 2025 y 2024 del campeonato mundial de danza coreográfica en la categoría Youth.

Debido a esto, Aneiros aprovechó la ocasión para poner en valor el trabajo que realizan en el club, tanto por el deporte como por el bienestar, siendo con sus logros una muestra de lo que “é Galicia Calidade, tamén no ámbito da danza”. Además de felicitarlas por sus éxitos, les deseó que vuelvan a conseguir el título.

En total, la última convocatoria de ayudas para el desarrollo de actividades deportivas destinó dos millones de euros a 1.420 entidades de Galicia