Tres profesores de Ferrolterra, nominados al premio al Mejor Docente de España

Visita de la directora xeral de Xuventude, Cristina Pichel, a Os Casais, en 2019 Daniel Alexandre

Tres profesores de Ferrolterra forman parte de la lista de nominados a los Premios Educa Abanca al mejor docente de España en su décima edición. Se trata de Jesús Manuel Fariña Gato y de Diana López Paz, ambos del CEIP Plurilingüe Os Casais, de Fene, y de Alma Cendán González, la directora del Conservatorio Profesional de Música Xan Viaño de Ferrol.

La entidad publicó este domingo la relación de más de 120 maestros de los diferentes niveles educativos –Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, enseñanza no formal y Formación Profesional–, resultado de una primera criba en la que el alumnado y las familias pudieron presentar sus candidaturas a este certamen. Cabe recordar que en esta décima edición, la plataforma Educa de Abanca ha recibido más de 1.500 propuestas procedentes de toda España.

En ese sentido, la organización recuerda que en estos galardones los docentes no pueden presentar su propia candidatura, sino que tienen que ser los estudiantes –en el caso de Infantil y Primaria, sus familias–.

El siguiente paso será la publicación, el próximo 5 de octubre, de la lista de los diez finalistas de cada categoría y en enero se celebrará la gala anual, donde se darán a conocer las puntuaciones obtenidas por cada uno de los candidatos.

Entre los criterios de baremación que analiza y coteja el comité de expertos se encuentran la calidad docentes y satisfacción del alumnado y la investigación y transferencia de conocimiento –ambos con un 25% del peso en la valoración–, así como la proyección del docente en la sociedad, la transmisión de valores, la formación y el reciclaje de conocimientos, y la innovación y las TICs.

Además de los premios en las diferentes categorías de cada nivel educativo, se entregará también una mención honorífica.