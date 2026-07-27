Plataformas, juegos y mucha diversión: los cumpleaños de la comarca ofrecen algo más que soplar velas y comer tarta

Saray Ramos, encargada de Marinolandia Emilio Cortizas

La comarca de Ferrolterra es el hogar de miles de niños y niñas. Uno de sus días favoritos es el de sus cumpleaños, en los que la ilusión por los regalos y las ganas de divertirse con sus amigos superan con creces los quebraderos de cabeza que, en ocasiones, suponen para los padres y madres preparar la celebración. Debido a esto, son muchos los que recurren a los locales que se encargan de organizarlos, cada uno con sus respectivos servicios y peculiaridades.

Un ejemplo de ello se encuentra en el Parque Infantil Capuchino de Ferrol (calle Colombia), que lleva desde 1994 dedicándose a hacer de cada aniversario un momento especial. Su gerente, Inma Sanmartín, señala que abren tanto en el curso escolar como cuando no hay clases, en este último caso “para conciliar la vida laboral” de las familias.

Las responsables de Bule Bule Emilio Cortizas

Aparte de globoflexia y maquillaje, disponen de karaoke, pista de fútbol, piscina de bolas y rocódromo, así como una casita de madera para que disfruten sus jóvenes huéspedes, de entre tres y 12 años de edad.

Respecto a las propuestas que más divierten a los pequeños, Sanmartín cree que son “las temáticas que tenemos: de Barbie, TikTok...”. Además, apunta que otra de las favoritas es la denominada discoteca silenciosa, en la que los invitados pueden bailar al ritmo de la música que suena a través de los auriculares. “Es lo que más nos diferencia del resto de sitios”, opina.

Por otro lado, considera que lo que más agradecen los progenitores es “la dinamización de los juegos y que haya un número suficiente de monitoras para estar pendientes de los niños”.

En Narón, son varios los establecimientos que se encargan de este tipo de eventos. Es el caso de IlusionArte, ubicado en la avenida Souto Vizoso y abierto hace ocho años por María Asunción Álvarez Tenreiro, quien especifica que, aparte de aniversarios, organizan campamentos de verano en su centro de ocio, además de preparar diversos talleres y animaciones en comuniones y bodas.

Safari Park, en Fene, tiene nueva gerencia Emilio Cortizas

Sobre la edad media de sus invitados, concreta que suelen tener entre 4 y 9 años, aunque reconoce que la demanda de fiestas para los alumnos más veteranos de Primaria “se ha disparado bastante”. En cuanto a los juegos preferidos por los más pequeños, afirma que son las gincanas, mientras que a los mayores les suele atraer más el escape room, algo que “no es habitual en los cumples”.

Otros rincones

Por otra parte, en la avenida do Mar los padres y madres tienen otra opción: Marinolandia, en activo desde hace más de una década. La encargada del complejo, Saray Ramos Piñeiro, asevera que, más allá del tamaño de sus instalaciones y su pista de fútbol, el parque destaca por su gran protagonista, el pulpo marino: “Es un hinchable enorme, nuestro rey indiscutible, apto para niños de entre tres y catorce años”, explica.

Capuchino está en la calle Colombia de Ferrol Emilio Cortizas

No obstante, el establecimiento también cuenta con “una estructura de tres pisos para los más chiquitillos, un rocódromo, una tirolina y una zona de cafetería –el Baby Park– para los peques que aún no están en edad escolar”. En cambio, asegura que lo que más valoran los adultos es “la tranquilidad”.

“Al final nosotros creamos una fiesta para los niños, pero también un espacio para los padres”, declara Ramos, quien ve en su área hostelera “una diferencia clave” respecto a otros locales de Ferrolterra.

También en el término municipal naronés, justo en la calle Padre Feijóo, se halla Bule Bule, un proyecto que su gerente, Lara María Caro Albariño, emprende desde 2012 para acoger tanto a párvulos como a escolares.

Asunción Álvarez está a los mandos de IlusionArte Emilio Cortizas

Tras cambiar de local en 2015, decidió ampliar las instalaciones: “Tenemos 390 metros cuadrados de superficie, una cancha de balompié y un escenario, que es donde abrimos los regalos” detalla Caro Albariño. Asimismo, este último también se utiliza para actividades relacionadas con los campamentos. Aparte de esto, el complejo dispone de un área para que los mayores puedan tomarse un café, otra diseñada exclusivamente para las meriendas infantiles, un espacio interactivo con doce pasatiempos cooperativos y una zona destinada a talleres.

Pese a tanta variedad, está convencida de que la pantalla interactiva con la que cuentan es “una de las cosas que más gustan, porque además somos el único establecimiento que lo tiene en la comarca”, algo valorado por los clientes.

Eso sí, las fiestas de pijamas, pensadas para niños de tercero de Primaria en adelante, también divierten mucho a los usuarios del parque. “Les encanta porque tienen el local para ellos solos y hacemos mucho juego dirigido”, sostiene la gerente.

Rocío Graña, de Sweet Park Jorge Meis

En cambio, la calle Otero Pedrayo alberga desde el pasado 6 de junio un nuevo rincón para festejar los cumpleaños: Sweet Park. Regentado por Rocío Graña y dirigido tanto a bebés como a menores de 12 años, el negocio ofrece partidas de láser tag y futbolín, campamentos y juegos de maquillaje y disfraces, así como una cafetería con una carta repleta de dulces (tortitas, batidos de sabores, croissants rellenos, etc.) para que los padres desayunen o merienden mientras los pequeños pasan un buen rato.

Rocío Graña (Sweet Park): “La zona de disfraces es como una maravilla para los niños” Más información

Pero no todos los establecimientos se encuentran en Ferrol y Narón. Desde hace dos días, Fene cuenta con un Safari Park diferente. Después de 14 años de actividad, el complejo ubicado en la avenida Concello, cambió de gerencia, asumida actualmente por Tamara Bouza, quien detalla que el centro de ocio consta de “dos colchonetas elásticas, campo de fútbol y una estructura grande con tobogán y bolas, donde hemos incorporado anillas” para aumentar el número de juegos infantiles.

A pesar de las circunstancias de cada uno, todos los negocios, a excepción de este último parque por su reciente apertura, aseguran organizar decenas de cumpleaños al mes, siendo junio el más demandado en cuanto a celebraciones, pues son muchas las que, debido al fin del curso académico, se adelantan.

Por último, si hay algo que comparten las gerentes, es la pasión por su trabajo y la satisfacción que sienten al ver que, una vez terminados los cumpleaños, tanto los padres y madres como los propios niños de la comarca salen contentos y agradecidos de los parques infantiles, donde cada experiencia es única.