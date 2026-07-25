La Xunta activa la alerta amarilla por altas temperaturas en casi toda la comarca

La alerta continuará hasta el miércoles Archivo

La Xunta activa a partir de este domingo, día 26, la alerta amarilla por episodio de calor en la mayor parte del noroeste de la provincia de A Coruña, de manera que casi todo el territorio de Ferrolterra está afectado. Solo A Capela, As Pontes, As Somozas y Monfero se librarán en principio de esta ola que, según avanza el gobierno gallego, se prolongará hasta el miércoles, día 29.

Meteogalicia informa de que a partir de mañana las altas presiones de localizarán al norte de la península ibérica, aportando una masa de aire cálido procedente del norte de África.

Además, la Dirección Xeral de Saúde Pública insta a la población a seguir las recomendaciones habituales cuando se produce un episodio de altas temperaturas, como beber más líquidos, minimizar las calientes y las muy azucaradas, comer más ensaladas, verduras y frutas, evitar la ingesta copiosa, usar ropa ligera y holgada y tener mucho cuidado de no dejar, cuando se estacione el coche, a nadie dentro, sobre todo a mayores y niños, con las ventanillas cerradas.