El polígono de A Gándara, un oasis para la gente que necesita un coche nuevo

Autos Ferrol dispone de SEAT y Skoda Daniel Alexandre

Frecuentemente, el verano es sinónimo de playa, vacaciones y viajes; muchos de ellos realizados por carretera. No obstante, las altas temperaturas pueden llegar a dañar los neumáticos, sobrecalentar los motores o provocar diferentes tipos de averías en los automóviles.

Todo esto, sumado a algunos fallos que a veces pasan desapercibidos por no darle un uso tan frecuente al vehículo, obliga en ocasiones a tener que adquirir un coche, ya sea a estrenar o de segunda mano. En la comarca de Ferrolterra, el principal punto de venta se encuentra en el polígono industrial de A Gándara, donde más de una docena de concesionarios procuran año tras año ofrecer los modelos que mejor se adaptan a las necesidades de sus clientes.

Además de otras marcas, Priorauto lleva un año vendiendo MG Daniel Alexandre

Narón

Una de las zonas donde más se concentran este tipo de establecimientos se halla en la avenida do Mar. Allí se encuentra Priorauto, enfocado en la venta de vehículos nuevos y de ocasión, así como en al reparación mecánica y de carrocería. Su gerente, Ángel Torreiro, señala que venden las marcas pertenecientes al Grupo Stellantis: FIAT, Jeep, Alfa Romeo y la firma francesa que le da nombre al local. Además, desde el pasado 2025 también disponen de MG. “Tuvimos una temporada en la que Citroën estaba separada de FIAT, pero actualmente todas las marcas están en la misma instalación”, asegura Torreiro.

Por otro lado, no muy lejos de allí, los interesados también pueden visitar Corgal Automóviles, especializado en Kia. Sin embargo, según su director comercial, Marcos Varela, el concesionario va a contar con novedades próximamente, por las cuales se va a duplicar la superficie del complejo: “Estamos abriendo una nave completamente nueva, la vamos a dedicar a Kia con sus nuevos estándares y en las antiguas instalaciones vamos a vender vehículos de ocasión y las marcas que vienen de Oriente” afirmó Varela.

Ártabra Autos es uno de los establecimientos con mayor variedad de firmas en Narón Jorge Meis

Aparte de estos dos establecimientos, la avenida do Mar también fue el lugar elegido por los concesionarios de Breogán Motor y Autos Evolución. El primero es el único oficial de Toyota que hay en el polígono, incluyendo servicios como la tasación y compra de utilitarios, chapa y pintura, venta de recambios y accesorios, así como el mantenimiento y revisiones, entre otros. Por su parte, el segundo se centra en la adquisición y comercialización de diferentes modelos, todos ellos seminuevos o de segunda mano. Además, el listado se completa con otros tres: Antamotor (Nissan), Peugeot Dimolk y Autodeón (posventa de Honda).

En el caso de preferir elegir entre varios fabricantes, uno de los más destacados es Ártabra Autos, ubicado en la calle Lleida, cerca de Odeón.

Ártabra Autos, ahora más cerca de los vecinos gracias a su nueva localización Más información

Ferrol

Más allá de los establecimientos ubicados en Narón, la avenida ferrolana Nicasio Pérez amplía la oferta con Opel-Integral Automoción Noroeste, que lleva años especializándose en el sello alemán y disponiendo de turismos de todo tipo en cuanto al nivel de uso y kilometraje.

En cambio, si lo que buscan los clientes es un Audi, podrán acudir a Autogándara, mientras que los interesados en Hyundai tienen la opción de visitar el establecimiento oficial de la firma coreana (Finisterre Motor – Pérez Rumbao), próximo al local de Ali Hogar. Por último, la zona incluye otros locales para hacerse con coches: OcasionPlus y Multimarca Gándara.

Ya en la carretera de A Gándara, hay otras alternativas, como Autos Ferrol, agencia oficial de SEAT y Skoda que forma parte de la red de concesionarios asociados al programa de vehiculos de ocasión Das WeltAuto. Por último, el polígono industrial dispone de otros dos: Renault Ferrol – Caetano y VO Ferrol.

El modelo más demandado

Según los propios concesionarios, los turismos híbridos están viviendo su época dorada. Ángel Torreiro subraya que son “el líder en ventas de todas las marcas” y que, actualmente, los diésel se limitan al uso profesional, sobre todo para las furgonetas.

“Hay más clientes que preguntan por la hibridación y, en menor caso, por el vehículo eléctrico”, indica el director comercial de Autos Ferrol, Carlos Alberto Rico. En consonancia con esto, Marcos Varela opina que la ciudadanía “busca cada vez más este tipo de movilidad”. A su vez, el gerente de Ártabra Autos, Juan Carlos Torrente, reconoce que en su negocio ha aumentado la presencia de este tipo de utilitarios, puesto que “hay un público para ellos”.

En cuanto a la ventas, la situación es distinta en cada establecimiento. Concretamente, para Carlos Alberto Rico, la diferencia con respecto al año pasado es pequeña. “Está siendo un poquito superior”, declara. Eso sí, puntualiza que se está notando que la clientela comienza a decantarse por los coches de segunda mano, especialmente los denominados ‘kilómetro cero’, cuya demanda “aumentó un 30%” en tan solo doce meses.

Por contra, Torrente confiesa que el escenario está siendo complicado y espera que mejore: “imagino que la incertidumbre geopolítica es lo que más condiciona a las personas; hay mucha gente a la que le apetecería cambiar de coche y tiene dinero ahorrado, pero la situación no anima al consumo”, explicó.

En este sentido, Torreiro considera que la inestabilidad provocada por el conflicto en Oriente Medio hizo que se ralentizase la actividad comercial, aunque este verano parece que vuelve “a recuperar el ritmo”. De hecho, el gerente de Priorauto asegura que vuelven a estar “en números similares” o “un poco mejores” que en el ejercicio anterior.

Opel-Integral Automoción Noroeste es uno de los concesionarios de Ferrol Daniel Alexandre

Sobre los retos actuales del sector, señala que los más críticos son la posventa y conseguir trabajadores suficientes para hacer frente a lo que demanda el mercado: “La carga de trabajo es altísima y la dificultad para tener profesionales cuando toca es complicada”, sostiene.

Marcos Varela, de Corgal Automóviles, cree que el panorama está un poco “convulso y tensionado”, así como condicionado por las decisiones políticas, la falta de claridad regulatoria y la llegada de nuevos actores. Sobre los coches en sí, se muestra convencido de que “la electrificación está aquí”. Prueba de ello, dice, es que ahora mismo “entre el 70 y el 80% del mercado son híbridos” y concretó que los vehículos de cero emisiones “cada vez tienen más demanda”.

Corgal Automóviles está ampliando sus instalaciones para mejorar la oferta Daniel Alexandre

Respecto a los modelos más recomendados por los establecimientos, la variedad está garantizada. Según Carlos Alberto Rico, Autos Ferrol ofrece varias opciones atractivas, como por ejemplo los SEAT Ibiza y Arona, con “ofertas muy potentes”.

En Corgal Automóviles, Varela destacó las versiones más vendidas de Kia –los Niro y los Sportage– y su gama EV. Por otro lado, Ángel Torreiro no detalla ningún turismo en concreto, pero sí considera que las marcas chinas “están teniendo un peso bastante fuerte y basado en una relación de calidad-precio muy competitiva”. Finalmente, Juan Carlos Torrente (Ártabra Autos) especifica que, al vender utilitarios de tantas firmas distintas y teniendo siempre en cuenta lo que solicitan sus clientes, no tiene una sola sugerencia. Sin embargo, señala que las marcas más compradas en su negocio son cuatro: Mercedes, Audi, BMW y Mini.

Finalmente, los gerentes y directores comerciales de los concesionarios ubicados en el polígono de A Gándara esperan que el sector sea capaz de superar los obstáculos actuales y continuar al pie del cañón para así cumplir su principal objetivo: ofrecer a Ferrolterra coches seguros y de calidad.