Fin a dos obras para potenciar el patrimonio militar de la Costa Ártabra

Ares entrega por parte de la diputación de las obras de accseso patrimonio militar Daniel Alexandre

La Diputación dio por finalizadas este lunes, de manera oficial, dos actuaciones enmarcadas en su Plan de Sostibilidade Turística en Destino (PSTD) ‘Casco histórico de Ferrol e patrimonio militar da Costa Ártabra’. Se trata, por una parte, de la mejora de la comunicación vial entre el Castillo de la Palma y las baterías de la costa, en la localidad de Ares, y por otra, de la creación y señalización de caminos ciclables en Campelo, en el municipio de Valdoviño.

El vicepresidente del organismo provincial, Xosé Regueira, realizó en compañía de la diputada Cristina García sendas visitas para la firmar junto a los alcaldes de estos Concellos la recepción técnica de los trabajos, que su conjunto supusieron una inversión de 434.000 euros –de los 1,2 millones previstos para impulsar actuaciones sostenibles en el marco de este PSTD–.

Comodidad y seguridad

Así las cosas, las tareas acometidas en Ares (299.700 euros)permitieron ejecutar un nuevo firme estable y compactado “con materiais ecolóxicos integrados na paisaxe”, destacan desde la Diputación, que puso fin al antiguo camino de tierra con importantes baches y un estado avanzado de erosión. “Con estas inversións non só se recupera a memoria histórica e o patrimonio monumental, senón que se pon a disposición da cidadanía un recurso turístico de primeira orde internacional”, declaró Regueira.

El proyecto de las baterías de Ferrol, Valdoviño y Ares incluye el baluarte de San Xoán y la alameda Más información

Por su parte, García puso el foco en que las obras “demostran que a comodidade, a seguridade dos peóns e o respecto polo contorno paixasístico deben ir sempre da man se se quere ofrecer unha experiencia cultural atractiva e de calidade, que xere riqueza na comarca”.

Mientras, la intervención en Valdoviño posibilitó la creación de itinerarios ciclables en el entorno de la batería de Campelo, con un desembolso provincial de 134.300 euros.

García y Regueira, este lunes, en Valdoviño Diputación

Sobre estos trabajos, el vicepresidente del organismo aseguró que refuerzan el compromiso de la Diputación “cun turismo verde e responsable que respecta e engrandece o noso patrimonio costeiro”; una opinión a la que se sumó la diputada, añadiendo que “a mobilidade branda é unha peza clave no futuro da comarca, xa que facilita unha alternativa de lecer activa que conecta os núcleos urbanos cos espazos de interese histórico”, apuntó García.