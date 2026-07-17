La I Ruta dos Castelos unirá Moeche, San Sadurniño y As Somozas este domingo

Imagen de archivo de la fortificación de Naraío Jorge Meis

El club ciclista Biela e Chaveta organiza este domingo, en colaboración con el Ayuntamiento de San Sadurniño, la primera edición de la Ruta dos Castelos, una propuesta que unirá el municipio con el de Moeche y As Somozas en un itinerario de 81 kilómetros.

El objetivo, tal y como explican desde el ejecutivo que dirige Secundino García, es ofrecer “unha cita de estrada coa identidade propia da comarca”. Partirá a las 08.30 horas de las inmediaciones del CPI de San Sadurniño, con un total de 200 plazas disponibles, para las que era necesaria inscripción previa.

El Consistorio sadurniñense recuerda, asimismo, que las personas interesadas en anotarse en la IV Cronoescalada Sanrockeira, que se llevará a cabo el 7 de agosto, podrán hacerlo hasta el día 4 de ese mismo mes.