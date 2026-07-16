Los vecinos de Narón, Fene y As Pontes van a poder seguir la final del Mundial de fútbol en diferentes plazas 

La Praza do Carmen de As Pontes contará con los monitores de la orquesta Daniel Alexandre

Los municipios de Narón, Fene y As Pontes contarán con varias pantallas gigantes en sus plazas para que sus correspondientes vecinos puedan ver en directo la final del Mundial de fútbol.

En primer lugar, el ejecutivo naronés anunció que instalará, a través del Padroado de Deportes, una de seis por tres metros en la Praza da Igualdade. Según el Consistorio, el objetivo de esta iniciativa es que los vecinos de A Gándara, así como el resto de personas que se animen a acudir al área, puedan seguir en comunidad el partido del domingo.

Aparte de poder ver la retransmisión, que comenzará a las siete de la tarde, la jornada también contará con la actuación del DJ BrunoKavi. Además, el delegado municipal de Deportes, Ibán Santalla, afirmó que el espacio dispondrá de sillas para aquellos que prefieran disfrutar del encuentro entre las selecciones de España y Argentina con mayor comodidad.

Sin embargo, esta no será la única pantalla que habrá, pues el PSOE local colocará una en la Praza da Gándara. En concreto, los socialistas desean que esta se convierta “nun lugar de celebración compartida para gozar deste partido histórico”.

Fene y As Pontes

En cambio, sus compañeros de formación política en Fene señalaron que la Praza Verde de Perlío será el lugar elegido para reunir a los aficionados de la localidad, que no querrán perderse ninguno de los 90 minutos del partido. Según la secretaria general de la formación, María Ares, el evento supone “unha oportunidade para compartir a emoción do fútbol”, así como para apoyar al equipo dirigido por Luis de la Fuente y gozar “dun tempo de convivencia entre veciños, veciñas e amizades”.

Por último, el Concello pontés aseguró que la Praza do Carmen contará con los monitores de la orquesta París de Noia, que actuará esa misma noche con motivo del día grande de las fiestas. Debido a todo esto, el gobierno municipal señaló que la sesión vermú programada en la zona finalizará a las 16.15 horas para, a continuación, realizar diversas tareas de limpieza y acondicionamiento del área. Asimismo, confirmó que una vez termine la retransmisión de la final del Mundial, se procederá a dar paso a la verbena.