Las juntas extraordinarias de seguridad de Ortigueira, Ares y Cedeira, centradas en el eclipse

La reunión se celebró este jueves Subdelegación del Gobierno

El subdelegado del Gobierno de A Coruña, Julio Abalde, presidió este jueves las juntas extraordinarias de coordinación del dispositivo de seguridad previsto en los concellos de Ortigueira, Ares y Cedeira con motivo del eclipse solar del próximo 12 de agosto.

En los encuentros participaron la concejala de Turismo del municipio ortigueirés, Joaquina Piñeiro, y el alcalde aresano, Julio Iglesias, así como representantes de Protección Civil, la Benemérita y la Policía Nacional Adscrita, entre otros.

El ejecutivo cedeirés propuso como punto de observación la playa de A Magdalena, que cuenta con una capacidad para 5.000 personas. Por otra parte, anunció que se habilitará la zona de la capilla de San Antón de Corveiro –en el que habrá un concierto antes del eclipse– y se cortará el tráfico de la carretera para acceder a la iglesia. Eso sí, se habilitarán autobuses para llegar al lugar.

Respecto a Ares, el gobierno municipal sugirió el arenal de Chanteiro y Montefaro para contemplar el eclipse, donde sólo se podrá acceder a pie. Por último, el Concello de Ortigueira anunció que organizará diferentes actividades lúdicas durante la jornada y que se establecerán controles de tráfico en los puntos propensos a las aglomeraciones.