Medidas de protección para las dunas de las playas de A Frouxeira, Vilarrube y Doniños

El plan para Galicia cuenta con un presupuesto de 4,6 millones Xunta

El gobierno gallego invertirá 91.500 euros en actuaciones de preservación de la biodiversidad en las dunas de los arenales valdoviñeses de A Frouxeira y Vilarrube, así como en las de la playa de Doniños.

Se trata, tal y como recordó la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, de medidas antipisoteo y de regulación de la presión antrópica, con el objetivo de proteger “un dos nosos maiores tesouros”.

Las tareas ya se han ejecutado en el enclave ferrolano, en el que se instaló un puente sobre el curso fluvial para restringir la circulación a un único paso y evitar la creación de rutas alternativas. También se amplió la pasarela existente para enlazar el tramo actual con la nueva infraestructura.

Humedales de Ferrolterra: un patrimonio natural que urge conservar Más información

En el caso de Valdoviño, los trabajos se llevarán a cabo próximamente. Allí se acordonarán las zonas –mediante postes de madera y un cabo de nailon– “co obxectivo de regular o acceso dos visitantes e de animais domésticos a estes espazos”, apunta el ejecutivo autonómico, recordando que se trata de lugares de gran interés para la conservación de especies como la 'píllara das dunas'.

Estas medidas forman parte del plan para la restauración y puesta en valor de los humedales de la Comunidad, con una inversión de 4,65 millones de euros hasta 2028.