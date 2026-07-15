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Ferrolterra

El Fondo de Compensación Ambiental deja una inversión de casi 79.000 euros en Ferrolterra

Cuatro entidades locales se beneficiarán de estas ayudas autonómicas

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
15/07/2026 17:40
La Mancomunidade recibe una aportación de 15.000 euros para la gestión de residuos voluminosos
La Mancomunidade recibe una aportación de 15.000 euros para la gestión de residuos voluminosos
Jorge Meis
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El Diario Oficial de Galicia ha publicado la resolución de las subvenciones de la línea de concurrencia competitiva del Fondo de Compensación Ambiental, unas cuantías destinadas a las entidades locales para cometer inversiones o sufragar gastos de funcionamiento de los servicios municipales dedicados a la protección del medioambiente y los espacios naturales. En total, la Xunta destinará tres millones de euros a más de un centenar de Ayuntamientos, mancomunidades y consorcios, entre los que se encuentran varios del área de Ferrolterra.

Tal y como figura en el documento, la inversión en las comarcas será de 78.848,35 euros. Así las cosas, Ares dispondrá de 28.688,86 euros para su ‘Proxecto técnico de eficiencia enerxética da luz pública’, mientras que Cabanas contará con 24.561,49 euros para la iniciativa ‘Equipamento Cabanas mellora ambiental’. Ferrol es otro de los beneficiarios de estas ayudas con 10.598,20 euros, que el Consistorio empleará para reforzar el servicio de protección del medioambiente.

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Por último, la gestión de residuos voluminosos en enero de 2026 de la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol tendrá una ayuda autonómica de 15.000 euros.

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