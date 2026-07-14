Concentración este viernes en el comercio textil por unas “condicións de traballo dignas”

Protesta del sector textil el pasado 23 de mayo Daniel Alexandre

En las inmediaciones de Alcampo tendrá lugar el próximo viernes, a las 12.00 horas, la movilización sindical en el comercio textil y de alimentación que da continuidad a las protestas que se vienen sucediendo desde el año pasado para reclamar unas “condicións de traballo dignas”.

La CIG asegura que la “precarización” en el sector es cada vez mayor debido a las transformaciones que está experimentando y que la patronal está “a atacar brutalmente a negociación colectiva en Galiza” con la “necesaria complicidade dos sindicatos estatais, abrindo mesas negociadoras en Madrid que só serven pare recortar dereitos conquistados”. Las principales reivindicaciones de la CIG pasan, en ambos casos, por el incremento de las plantillas, convirtiendo las jornadas parciales en completas y garantizando “a contratación do personal necesario para evitar a sobrecarga laboral”.

Por otra parte, piden turnos y horarios estables que no sufran modificaciones cada semana y que faciliten la conciliación, así como la voluntariedad de trabajar domingos y festivos. Salarios justos que retribuyan aspectos como la responsabilidad, la polivalencia y la disponibilidad y el blindaje de un acuerdo marco gallego son las otras propuestas que defiende la CIG.