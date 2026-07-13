Pantallas gigantes en Ferrol y Narón permitirán disfrutar de la semifinal del Mundial

Pantalla final del mundial que ganó España Jorge Meis

El PSOE de Narón anuncióeste lunes que instalará unha pantalla gigante en la plaza de A Gándara para retransmitir en directo la semifinal de la Copa del Mundo de la FIF que disputarán las selecciones de España y Francia en Dallas a las 21.00 horas del martes.

Con esta iniciativa, los socialistas naroneses buscan “fomentar a convivencia veciñal e ofrecer aos afeccionados do municipio un punto de encontro común para vivir con emoción e deportividade un evento de gran relevancia internacional”. “Queremos que a afección de Narón sinta o apoio da súa cidade e que a praza da Gándara se convirta nun lugar de celebración compartida para gozar deste partido histórico”, apunta la formación.

La retransmisión comenzará minutos antes del inicio del choque y está abierta a todo el que lo desee. Además, el PSOE hace un llamamiento “ao civismo e á responsabilidade de todos os asistentes para que a xornada transcorra con total normalidade, respectando as normas de convivencia e mantendo limpo o espazo público”, señala.

Ferrol

Con esta propuesta serán dos los municipios que ofrezcan a sus vecinos y vecinas la posibilidad de seguir en un espacio público y a través de un plasma gigante la eliminatoria de semifinales. El pasado sábado, horas después de que la selección española certificase con su victoria ante Bélgica su presencia en la siguiente ronda, el Concello de Ferrol avanzó que instalaría una pantalla en la plaza de la Constitución, en el Cantón, para que los aficionados que lo deseen puedan disfrutar de la semifinal.

Esta iniciativa es relativamente habitual en el Concello de Ferrol, que en los últimos tiempos ya ofreció esta posibilidad para presenciar las finales de la última edición de la Eurocopa masculina y femenina y, en el caso del deporte local, también el partido decisivo de O Parrulo –hace un año, en junio de 2025– en Málaga que supuso su retorno a la Primera División de fútbol sala.

En el Cantón, el acto comenzará este martes a las 20.00 horas.